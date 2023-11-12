Про це детальніше 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова. До слова зауважимо, що нещодавно журналісти зауважили суттєву різницю у двох відео з Путіним, які з'явились із різницею у день.

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Росіяни все більше сумніваються

Нещодавно Владімір Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі відзначили нетипову ходу російського диктатора й припустили, що це був двійник.

"На деяких відео точно не він, а молодша людина. Не лише хода, але й руками він зовсім не так махає. Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а цей – двома", – зауважила Ольга Курносова.

Зверніть увагу! Під час візиту Владіміра Путіна до Китаю у жовтня цього року навіть у закордонних медіа також писали про можливий приїзд двійника, а не справжнього Путіна. Усе через не притаманну Путіну ходу.

Звісно, в цьому контексті підкидає дровенят у вогонь Валерій Соловей, знаний за модераторством телеграм-каналу "Генерал СРВ". Саме звідти пішли чутки про начебто "смерть" Путіна. Він переконує, що саме двійник замінює "померлого" президента, а країною за лаштунками керує секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев.

Є дивні гіпотези. Верхівка, мабуть, знає про справжнього та "несправжнього" Путіна. Але, судячи з усього, у другому – третьому ешелоні теж це обговорюють. Оце відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше й глибше проникає в російське суспільство,

– наголосила аналітикиня.

Ольга Курносова про двійників Путіна: дивитись відео

Вкид про "смерть" Путіна: що кажуть в Україні