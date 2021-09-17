Путин двумя кликами по клавиатуре проголосовал на выборах в Госдуму
Источник:РИА новости
В России начались выборы в Государственную Думу, где людям разрешили голосовать онлайн. Подал пример такого способа волеизъявления лично Владимир Путин.
Его журналистский пул распространил видео голосования. Путин просто среди своего кабинета принял участие в выборах.
Важно Украина требует расширить санкции против РФ из-за выборов в Думу на оккупированных территориях
Путин проголосовал онлайн
Лидер Кремля показательно зашел в кабинет и сел за включенный компьютер, вкладка на котором уже была открыта на нужную страницу. Далее несколькими кликами на клавиатуре он волеизъявился.
За кого именно проголосовал Путин, по понятным причинам, в смонтированном видео не показали. Очевидно, так хотели мотивировать россиян голосовать именно через интернет.
Впрочем, в России пока слабые показатели волеизъявления. По состоянию на 16 часов первого дня голосования явка избирателей в России составляет 9,16%.
Электронное голосование в России в последние годы стало активно развиваться. Например, за скандальные поправки в Конституцию в прошлом году голосовали также онлайн. Впрочем, тогда в Москве и Нижегородской области возникли аномалии.
Там проголосовало больше людей, чем было зарегистрировано. На одном участке избирателей оказалось на 217 процентов больше, чем должно было быть.Обратите внимание! Россия привлекает к выборам жителей оккупированных территорий, предварительно раздав им свои паспорта. Такие действия противоречат международному праву. Украина выражает решительный протест России и призывает мировое сообщество не признавать выборы легитимными.
Выборы в Госдуму России и оккупированные территории: главное
- Выборы в Госдуму России проходят 17 – 19 сентября 2021 года.
- Проявить активность на выборах Россия позволяет даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Благодаря специальному постановлению ЦИК жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами тоже могут голосовать на этих выборах.
- Россияне перед выборами признавались в соцопросах, что не будут брать в выборах участия.