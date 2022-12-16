"Поплакать на плечи": зачем диктатор едет в Лукашенко и стоит ли ожидать провокаций
Путин отменил пресс-конференцию, потому что, по одной из версий, боялся терактов или на самой пресс-конференции, или где-то на территории России. Однако ехать к Лукашенко он не боится.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, для чего Путин уезжает в Беларусь.
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Путин не боится поездки в Лукашенко
Галлямов отметил, что когда Путин отменял пресс-конференцию из-за угрозы терактов, говорилось не о взрыве именно в помещении, где будет Путин, а об очередном подрыве моста, аэродрома или еще какого-то "хлопка" в России. Там вопросов об этом невозможно было бы избежать. К Лукашенко диктатор едет поплакаться в плечо, потому что самому с собой Путину находиться уже тяжело и страшно.
Встреча с Лукашенко не подразумевает ответов на вопросы, где нужно несколько часов что-то говорить. Здесь можно выйти к прессе на 5 минут, и там можно даже не вспоминать о теракте или еще каких-то неприятных вещах. Мол, мы обсуждаем частные вопросы,
– заметил оппозиционный политолог.
Галлямов о том, зачем диктатор едет в Лукашенко и стоит ли ждать провокаций: смотрите видео
Путин будет склонять Лукашенко к вступлению в войну
Он продолжил, что, безусловно, Путин будет склонять Лукашенко к вступлению в войну в Украину, но белорусу это не нужно, и если ему 10 месяцев удавалось отвлекаться от этого, удастся и теперь. Особенно когда Путин уже слаб, а не так силен. Лукашенко не нужно вступать в войну, в которой он обязательно проиграет, чем создаст для себя еще больше дополнительных проблем и уже не уйдет, а побежит в бездну.
"Возможно, у Путина будет такой аргумент, мол, я проиграю, что с тобой тогда будет? Лукашенко съедят белорусы, и Путин в этом будет прав. И все же помощь Путину ухудшит ситуацию для Лукашенко", - подчеркнул Галлямов.
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