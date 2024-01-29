Путин планирует визит в Турцию: о чем может попытаться договориться

Владимир Путин собирается в Турцию. Во время встречи глава Кремля и Реджеп Эрдоган могут уделить больше внимания двустороннему сотрудничеству между Россией и Турцией.

Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что говорится о возможном дальнейшем расширении этого. Он считает, что вопрос относительно Украины вряд ли будет самым главным. К слову, Путин еще в декабре заявлял, что у Эрдогана не получилось встретиться из-за графика.

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Следует учитывать то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция имеет роль "бизнесовой гавани" для страны-агрессора. Поэтому много внимания могут уделить туристической и энергетической сфере. Россия, к слову, вкладывает средства в разные инфраструктурные объекты на территории этой страны. Речь идет, в частности, о строительстве атомной электростанции.

Украинский вопрос будет фигурировать, но, очевидно, в ближайшее время вряд ли можно будет найти необходимую матрицу. Особенно для Владимира Путина, который заявляет, что и в дальнейшем будет продолжать агрессию против Украины, пока не будут "достигнуты те или иные "цели",

– сказал Желиховский.

По мнению кандидата политических наук, вероятно, Реджеп Эрдоган в будущем будет иметь роль своеобразного посредника. Однако посредником может быть и другое государство, ведь Турция является "специфическим игроком".

"Скорее все-таки Россия предпочитает через эту страну проталкивать свои интересы. В частности, это может быть и контекст обхода международных санкций. Я бы не отмечал именно украинский вопрос, учитывая то, что вряд ли он будет слишком широко обсуждаться. По крайней мере, в публичной плоскости", – считает эксперт-международник.

Путин планирует ехать в Турцию