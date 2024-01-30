Надо очень рисковать своей жизнью, – политолог допустил цель визита Путина в Турцию
Президент России намерен посетить Турцию. Но таким визитом Владимир Путин хочет показать, что он якобы "не изгнанник" и его принимают в других странах.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что у главы Кремля нет другого выбора. Мол, "надо рисковать жизнью". К слову о возможной поездке в Турцию Путин заявил еще в декабре 2023-го года.
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"Я куда-то летаю, я не бункерный дед, который боится носа выдвинуть". Надо рисковать страшно своей жизнью. Он же на самом деле панически этого опасается", – сказал политолог.
В преддверии выборов президента России ему нужно показать, что он еще что-то может. Поэтому, вероятнее всего, Путин полетит в Турцию, сделает общие фото с Эрдоганом и быстро поедет обратно.
Рейтерович не уверен в том, что на встрече президентов России и Турции будут обсуждаться серьезные вопросы.
"У Эрдогана очень простая политика. "Вы меня о чем-то попросите, я это попытаюсь сделать, но сначала вы мне за это заплатите, – если это о России говорится, – я попробую, но я не гарантирую – выйдет или нет", – отметил Рейтерович.
"Красивые" заявления
Реджеп Эрдоган поддерживает связь с США и пускает Швецию в НАТО. И при этом он будет рассказывать Путину, что они "друзья навеки". Однако тем временем турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими, ведь никто не хочет попасть под давление Соединенных Штатов Америки.
Будет много "красивых" заявлений. Будут заявления о том, что "мы усилим сотрудничество в сфере газа, нефти, строительства различных объектов со стороны России". Но никакого кардинального прорыва насчёт выхода России из изоляции здесь не будет,
– убежден политолог.
Что касается посредничества в российско-украинской войне, то президент Турции может заявить, что он всегда готов предоставить площадку, встретиться и поговорить. Однако, когда от него уедет Путин, он может сказать, что страна всегда поддерживала территориальную целостность Украины, включая Крым. И, в принципе, готова вести переговоры "о мире".
"Ничего экстраординарного внешнеполитического для Путина не произойдет. Но для внутреннего пользователя хорошую картинку нарисуют. И этого ему, в принципе, будет достаточно", – сказал Игорь Рейтерович.
Путин едет в Турцию
- Президент России в декабре 2023-го года заявлял, что был готов встретиться с Эрдоганом, однако у того не получилось из-за графика. В сентябре президент Турции приезжал в Сочи.
- К слову, Турция не ратифицировала Римский устав. А также не признает решения Международного уголовного суда. Поэтому страна не обязана арестовать Путина после того, как ордер на его арест в марте 2023-го года выдал МКС.
- Как сообщили РосСМИ, в Турцию президент России собирается в феврале. Точная дата и место встречи неизвестны. Его помощник Юрий Ушаков заявил, что "украинская тематика, наверняка, будет одним из основных предметов переговоров".