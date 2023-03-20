Пытается оправдать диктаторство, – политтехнолог сказал, как ордер изменил жизнь Путина

В Кремле сказали якобы ордер МКС на арест Владимира Путина не имеет никакого значения для России. Однако происходящее в публичной плоскости противоречит заявлениям Кремля.

Так, российские пропагандисты и политики очень резко отреагировали на ордер на арест кремлевского диктатора. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Как ордер на арест повлиял на Путина

Тизенгаузен заметил, что здесь есть важный нюанс. Дело в том, что "страшным и серьезным диктаторам" ордер выписывают за преступления против человечества, геноцид, международный терроризм и т.д. Это подтверждение, что они действительно представляют серьезную угрозу миру. В то же время, Путину выписали ордер за принудительную депортацию украинских детей.

Это достаточно серьезный удар по имиджу российского диктатора. Путин сам это подтвердил странной ночной поездкой в Мариуполь 19 марта.

Путин подтвердил, что ему действительно нужно что-то делать, оправдывать свое диктаторство для того, чтобы этот ордер не ударил по меньшей мере по его имиджу,

– сказал политтехнолог.

На ордер Международного уголовного суда касательно ареста главы Кремля уже отреагировали наши партнеры. В частности, в МИД Германии заявили, что ордер будет исполнен. Взамен неизвестно, как будут вести себя страны Африки, куда Путин теоретически может поехать. Однако это маловероятно.

Тизенгаузен сказал, как ордер на арест повлиял на Путина: смотрите видео

"На самом деле кремлевские пропагандистские чиновники врут. Это очень серьезный шаг со стороны Международного уголовного суда – он делает Путина еще менее рукопожатным в цивилизованном мире", – подытожил политтехнолог.

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