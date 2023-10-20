Невидимые чернила: в сети высмеивают интересный момент во время встречи Путина и Герасимова

Владимир Путин провел встречу с главой российского генштаба Валерием Герасимовым в Ростове-на-Дону. Пользователи сети обнаружили интересный момент, из-за которого главу Кремля щедро высмеяли.

Собственно, во время своей встречи Путин и Герасимов сидели с очень серьезными выражениями лиц – внимание – перед пустыми листами бумаги. Подозреваем, что на его месте должны быть карты, но нарисовать их не успели.

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Сеть разразилась шутками

Обратим внимание, что встреча прошла в штабе Южного военного округа. Собственно, оттуда оккупанты управляют русским войском. Пропагандисты о встрече Путина и Герасимова рассказали в ночь на 20 октября. Той же ночью Джо Байден обратился к американской нации и призвал продолжить поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Сами пропагандисты выложили в сеть короткое видео. На нем можно увидеть, как Путин прибыл в Ростов-на-Дону, саму встречу президента России с Герасимовым, а также совещание, вызвавшее волну насмешки.

Бдительные пользователи сети обратили внимание на момент, когда Путин и Герасимов сидели за столом. Между ними лежали огромные белые листы бумаги. Собственно, на их месте должны были быть какие-то планы или карты. Точно не пустые белые листы бумаги.

Россия использует секретные невидимые чернила на картах. Их видят только избранные,

– шутят в аккаунте "Кремлевский пул РИА", который часто распространяет пропаганду, выгодную самому Кремлю.



В сети иронизируют с пустых листов бумаги / Скриншот из сети

Пользователи сети в шутку отвечают, что:

"Но на фото нет избранных",

"Вы на голого короля тонко намекнули",

"Голому королю – голые карты. Логично".

Реакция сети на встречу Путина и Герасимова / Скриншот

К слову, в Кремле отреагировали на слова Джо Байдена, которые он озвучил в обращении к нации. Президент США сравнил Путина и ХАМАС. Недовольством взорвался пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он жаловался, что такой тон неприемлем. Мол, "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".