Власне, під час своєї зустрічі Путін і Герасимов сиділи з дуже серйозними виразами облич – увага – перед порожніми листами паперу. Підозрюємо, на його місці мали бути карти, але намалювати їх не встигли.

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Мережа вибухнула жартами

Звернімо увагу, що зустріч відбулася у штабі Південного військового округу. Власне, звідтіля окупанти керують російським військом. Пропагандисти про зустріч Путіна та Герасимова розповіли у ніч проти 20 жовтня. Тієї ж ночі Джо Байден звернувся до американської нації та закликав продовжити підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Самі пропагандисти виклали у мережу коротеньке відео. На ньому можна побачити, як Путін прибув до Ростова-на-Дону, саму зустріч президента Росії з Герасимовим, а також нараду, яка викликала хвилю глузування.

Пильні користувачі мережі звернули увагу на момент, коли Путін і Герасимов сиділи за столом. Між ними лежали величезні білі аркуші паперу. Власне, на їхньому місці мали бути чи якісь плани, чи карти. Точно не порожні білі листи.

Росія використовує секретні невидимі чорнила на картах. Їх бачать тільки обрані,

– жартують в акаунті "Кремлевский пул РИА", який частенько поширює пропаганду, вигідну самому Кремлю.



У мережі іронізують з пустих аркушів паперу / Скриншот з мережі

Користувачі мережі жартома відповідають, що:

"Але на фото немає обраних",

"Ви на голого короля тонко натякнули",

" Голому королеві – голі карти. Логічно".

Реакція мережі на зустріч Путіна і Герасимова / Скриншот

До слова, у Кремлі відреагували на слова Джо Байдена, які він озвучив у зверненні до нації. Президент США порівняв Путіна і ХАМАС. Невдоволенням вибухнув прессекретар Дмітрій Пєсков. Він бідкався, що такий тон неприйнятний. Мовляв, "навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав".