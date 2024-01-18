Камерон провел параллели между Путиным и Гитлером: призвал не успокаивать его, а противостоять злу

Министр иностранных дел Великобритании провел параллели между Путиным и Гитлером. Он призвал не умиротворять российского диктатора.

Дэвид Камерон отметил, такое впечатление, что снова 1930-е, а Путин играет роль Гитлера. Глава МИД подчеркнул, что необходимо противостоять злу, а не успокаивать диктатора.

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"Мы должны противостоять злу"

Камерон отметил, что война в Украине остается для него абсолютным приоритетом номер один. Подчеркнул, что это вызов "нашего поколения".

Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах. Мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение,

– подчеркнул глава МИД.

Также добавил, что необходимо продемонстрировать на протяжении 2024 года, что Путин не побеждает.

Если Путина не остановить, он вернется за добавкой