Камерон провел параллели между Путиным и Гитлером: призвал не успокаивать его, а противостоять злу
Источник:Politico
Министр иностранных дел Великобритании провел параллели между Путиным и Гитлером. Он призвал не умиротворять российского диктатора.
Дэвид Камерон отметил, такое впечатление, что снова 1930-е, а Путин играет роль Гитлера. Глава МИД подчеркнул, что необходимо противостоять злу, а не успокаивать диктатора.
Кстати говоря Сократится ли поддержка Украины со стороны Британии в 2024 году: Камерон объяснил
"Мы должны противостоять злу"
Камерон отметил, что война в Украине остается для него абсолютным приоритетом номер один. Подчеркнул, что это вызов "нашего поколения".
Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах. Мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет его вторжение,
– подчеркнул глава МИД.
Также добавил, что необходимо продемонстрировать на протяжении 2024 года, что Путин не побеждает.
Если Путина не остановить, он вернется за добавкой
- Ранее глава британского МИД заявил, что если российского диктатора не остановить в Украине, то Путин вернется за добавкой.
- Дипломат подчеркнул, что надежда – это не политика. Также призвал Великобританию, США и другие страны НАТО продолжать поддержку Украины.
- "Силы, формирующие его – поджигатель войны в Кремле (Владимира Путина – 24 Канал) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние", – подчеркнул Камерон.
- Также добавил, что из истории известно, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни.