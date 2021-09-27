Путин – главный враг Зеленского, – Пионтковский о причастности России к покушению на Шефира

В Киеве обстреляли авто помощника президента Сергея Шефира. Заказчиков еще не нашли. Однако не стоит отвергать вероятную причастность России.

Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что главный враг Владимира Зеленского – Владимир Путин.

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"Безусловно, это месседж – угроза Зеленскому. Главный враг Зеленского – это Путин и его режим. Нельзя их выбрасывать из списка подозреваемых", – заверил Пионтковский.

По его словам, достаточно одной фразы из уст Кремля, чтобы так считать.

Лавров говорил о том, что Россия никогда не позволит Зеленскому соскочить с крючка минских договоренностей. Он уже соскочил,

– подчеркнул Пионтковский.

Однако он добавил, что у Зеленского есть и другие враги.

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