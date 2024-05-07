Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии, – военная контрразведка Польши

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов провести мини-операцию против любой страны Балтийского региона. При этом точную дату определить невозможно.

Такое предположение озвучил глава службы военной контрразведки (SKW) Польши Ярослав Стружик. По его словам, никто сейчас не может назвать дату начала возможной российской агрессии.

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Путин уже готов

Очевидно все прогнозы аналитических центров, которые не имеют полной информации, основываются лишь на определенных предположениях.

Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из балтийских стран, например, зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов,

– объяснил Ярослав Стружик.

Он признал, что это является вопросом намерений Путина. В то же время то, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Кремлю, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей.

Ярослав Стружик также положительно высказался о действиях предыдущего польского правительства в вопросе закупки вооружения. Он отметил, что хотя это осуществлялось с опозданием, возможности Польши по сдерживанию агрессора растут.

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