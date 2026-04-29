Планирует мир на 9 мая, но хочет добиться целей "СВО": Путин провел разговор с Трампом

Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что готов остановить боевые действия 9 мая. В то же время лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.

Об этом информирует российское пропагандистское СМИ "РИА Новости".

Будет ли мир 9 мая?

Во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом Путин заявил, что готов к перемирию с Украиной на 9 мая. Соответствующую информацию передал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Известно, что разговор длился более полутора часов.

К слову, несколько ранее военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала предполагал, что Путин предложит перемирие на 9 мая, поскольку для России важны даты, вокруг которых строится пропаганда. Впрочем, сейчас проведение привычных парадов и массовых мероприятий с участием военных выглядит для Кремля значительно опаснее чем раньше, поскольку теперь каждый уголок страны является уязвимым.

Какие еще темы обсудил Путин с Трампом?

Также во время общения лидеры обсудили:

попытку покушения на Трампа, в частности диктатор осудил противоправные действия преступника и выразил поддержку лидеру США,

ситуацию в на Ближнем, а именно наземные действия в Иране и продолжение режима тишины,

войну в Украине – Трамп выразил надежду, что боевые действия вскоре прекратятся, тогда как Путин "похвастался" успехами на поле боя.

В то же время стороны якобы одинаково оценили поведение киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.

Среди других заявлений по Украине и такое. Путин отметил, что украинская власть должна согласиться на ранее выдвинутые Россией требования о мире. Кроме того, цели "СВО" точно будут достигнуты, однако Москва уже стремится "урегулировать конфликт" дипломатическим путем.

Вместе с тем российский диктатор пожаловался Трампу на удары Украины якобы по гражданским объектам России.

Ушаков отметил, что Путин и Трамп договорились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников, а в заключение телефонного разговора тепло попрощались.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заметил, что Путин не знает реальной ситуации на поле боя и ее дальнейших перспектив, поэтому уверен в своем превосходстве. Сейчас высшее российское политическое руководство лишь имитирует заинтересованность в переговорном процессе, чтобы показать миру свое якобы стремление завершить эту войну.

Как прошли предыдущие договоренности о перемирии?

Последний раз перемирие между Украиной и Россией было объявлено 9 апреля. Тогда Владимир Путин объявил режим тишины с 11 по 12 апреля 2026 года.

Зеленский сразу отреагировал на такое заявление и отметил, что Украина будет действовать зеркально. Кроме того, президент Украины выразил надежду, что такое перемирие может стать началом движения к миру между странами.

Однако, Россия не только не ответила на предложение Зеленского о мире, но и несмотря на обещанное перемирие продолжила обстреливать украинские позиции. Кое-где было спокойнее, чем обычно, но на подавляющем большинстве направлений огонь не утихал. Защитники фиксировали даже увеличение активности врага на отдельных участках фронта.