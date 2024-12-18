Готов воевать и без мобилизации: в ЦПД объяснили, какой сигнал Путин пытается передать Трампу

Владимир Путин сказал, что увеличил численность армии до 1,5 миллиона человек. Также он хвастался, что россияне якобы "добровольно" идут воевать в Украину. Однако такие заявления глава Кремля делает с оглядкой на настроения в российском обществе.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, которым он поделился с 24 Каналом, Путин пытается успокоить россиян. В то же время российская армия несет огромные потери, что свидетельствует об "ужасной интенсивности боевых действий" в Курской области и на Востоке Украины.

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Реагирует на настроения россиян

Коваленко отметил, что Кремль успокаивает общество месседжами о том, что армия, мол, набрана и контрактников хватает, поэтому не нужно бояться мобилизации – ее не будет.

В то же время независимая социология, которая проводилась в России, показывала, что мобилизация довольно негативно влияет непосредственно на режим Путина и на настроения в обществе. Россияне не поддерживают такие действия, хотя Путин и сделал все, чтобы были предпосылки для проведения мобилизации в 2025 году,

– пояснил руководитель ЦПИ.

Путин, по его словам, забронировал сотрудников исключительно военно-промышленного комплекса и силовиков. А все остальные слои российского общества и профессии по состоянию на сейчас остались открытыми для мобилизации.

Однако проанализировав настроения общества в России, власть решила лучше успокоить его тем, что "все хорошо" и воевать российская армия якобы сможет и без мобилизации.

Также Путин демонстрирует, что у России может быть поддержка Китая с точки зрения продолжения войны в следующем году,

– отметил он.

Сигналы о готовности воевать дальше, о миротворцах, о которых упоминал Дмитрий Песков, что их пока не ждут в Украине, свидетельствуют о том, что Россия пытается передать Западу месседж: Дональд Трамп не сможет так просто все решить, как он планирует.

Это такой подход Москвы – усиливать свою переговорную позицию на будущее, демонстрируя, что она готова воевать еще как минимум год,

– отметил Андрей Коваленко.

Напомним, что Владимир Путин 16 декабря, выступая на коллегии минобороны России, сделал громкие заявления. По его словам, штатная численность вооруженных сил России увеличена до 1,5 миллиона военнослужащих. Также в России "добровольно идут на фронт": якобы ежедневно более 1000 россиян заключили в 2024 году контракты на военную службу.