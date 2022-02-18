Путин говорит, что "ему жаль" из-за обострения на Донбассе

18 февраля 2022 , 17:47
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Источник:

Интерфакс

Владимир Путин якобы сожалеет из-за обострения на Востоке Украины. Он призвал украинские власти начать переговоры с представителями оккупантов и согласовать урегулирование.

Об этом глава Кремля заявил во время переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсудили, в частности, обострение ситуации на Донбассе.

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"К сожалению, сейчас мы наблюдаем, наоборот, обострение ситуации на Донбассе", – сказал Путин.

Путин о Минских договоренностях

Российский президент также заявил, что "залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей".

Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта,
– добавил Путин.

По словам лидера страны-агрессора, Россия якобы прилагает усилия по процессу урегулирования на Донбассе. "Не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами", – убежден Путин.

Обратите внимание! Ранее в Кремле заявили, что у Украины якобы нет другого выхода, чем выполнять минские договоренности. Однако, как пояснил Дмитрий Ярош, "Минск" стал бы фактически поражением и капитуляцией Украины.

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Автор: Тетяна Сукач