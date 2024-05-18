Что имел в виду Путин, когда говорил, что не планирует нападение на Харьков

Путин заявил, что Россия не имеет планов по захвату Харькова. За три дня до вторжения он и его "грустный конь" утверждали, что планов нападения на Украину Россия не имеет.

Только гонг между раундами

Поэтому, если российский президент Владимир Путина говорит, что он не имеет плана захвата Харькова, Сум, Чернигова, Днепра, Запорожья, или Одессы с Николаевом – то это вовсе не означает, что таких планов нет.

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Это у него нет возможности. Пока что нет. Но как только он поймет, что такая возможность существует, как планы немедленно возникнут. Тот, кто верит россиянам, явно не в ладах со здравым смыслом.

Даже если в ближайший год между Украиной и Россией будет подписано прекращение огня и установится более-менее длительное перемирие, это будет означать лишь одно – прозвучал гонг между раундами.

Россияне непременно попытаются снова. Придут – и снова будут убивать, рассказывая о борьбе с "нацизмом", "исконно русские территории" и "исторической справедливости". Неважно, что они будут говорить, чтобы оправдать разрушения и убийства. Они всегда врут и убивают. Убивают и врут.

Враг возле границы будет всегда

Есть белковая форма жизни, предположительно, может существовать кремниевая или жизнь на основе какого-нибудь металлического соединения. А есть жизнь на основе причинения зла окружающим – и эта форма жизни развилась рядом с нами, у нас с ней тысячи километров общей границы.

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Возможно, я слишком пессимистичен, но, как мне кажется, дело тут не в лидере, а именно в форме существования особой российской материи, выдавливающей из себя все разумное, гуманное, добросовестное, ошибочно рождающееся на той территории.

Ничто хорошее просто не может выжить в российской отравленной среде. Оно либо бежит прочь, либо сгорает, разлагается, исчезает. Не стоит искать спасения от глубинных наклонностей миллионов в смерти одного, хоть и особо отвратительного диктатора.

Не стоит искать причину в том, что является результатом эволюции власти, представлений о порядочности, справедливости и тому подобное. От осинки не родятся апельсинки. Сотни лет негативной селекции не дадут в итоге ничего достойного. А после ухода одного недостойного, российская эволюция обязательно заполнит пустоту еще большим ничтожеством.

Рядом с нами всегда будет враг. Сильный, коварный, жестокий и лживый. С этим надо привыкать жить.