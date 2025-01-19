"Ключ безопасности в Европе принадлежит России": как администрация Трампа может влиять на войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о планах по содействию завершению войны в Украине. Говорится о мирных договоренностях между сторонами конфликта, однако важно, чтобы они были справедливыми, а страна-агрессор была реально готова к диалогу.

Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу, что Россия очень хочет казаться страной, с которой можно вести переговоры. Очевидно, что Кремль максимально будет демонстрировать свою важность в этом процессе.

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"Это попытка Владимира Путина вернуться в глобальную политику, когда Россия имела значение. С 2014 года Кремль был выброшен из главных мировых площадок. Таким образом Путин пытается через силу убедить мир, что с ним нужно общаться", – сказал он.

Планы России относительно мирных переговоров

Тарас Семенюк подчеркнул, что Путин пытается навязать политическим лидерам, что безопасность и стабильность в мире зависит от России.

Это частично так, ведь, действительно, ключи от войны лежат в Кремле, а не в Вашингтоне. Путин будет делать все, чтобы с ним общались максимально открыто, чтобы было понимание, что именно к нему идут для диалога,

– отметил политолог.

По его мнению, таким образом он пытается поднимать собственный репутационный капитал в глазах своих избирателей и союзников по оси Глобального Юга.

Важно! The Telegraph передает, что Дональд Трамп больше не обещает завершить войну в Украине за первый день президентства, но остается сторонником быстрого мира, что, предостерегают украинские чиновники, может быть опасным. Украина стремится достичь преимущества на поле боя, чтобы вести переговоры с позиции силы, ведь только потери могут заставить Россию к содержательным договоренностям.

Влияние на мировую политику

Семенюк отметил, что Россия делает попытки получить глобальное влияние, однако, по его словам, только Китай и Соединенные Штаты Америки имеют реальные мощности разделять мировые сферы влияния.

Россия хочет быть третьей страной, но этого не может быть, ведь недостаточно подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном. Это не о глобальности или региональном союзе, потому что договор не имеет большой перспективы.

Китай хочет иметь единоличное партнерство со странами Европейского Союза. Поэтому между Россией и Китаем есть свое соревнование за то, кто будет доминировать в ЕС. Я думаю, что больше шансов у Си Цзиньпина, ведь он имеет, что предложить,

– высказался политолог.

Он добавил, что именно поэтому Путин будет пытаться силой убедить американцев и европейцев, что "ключ безопасности в Европе принадлежит России".