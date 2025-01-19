Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу, що Росія дуже хоче здаватися країною, з якою можна вести переговори. Очевидно, що Кремль максимально демонструватиме свою важливість в цьому процесі.

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"Це спроба Владіміра Путіна повернутись в глобальну політику, коли Росія мала значення. З 2014 року Кремль було викинуто із головних світових майданчиків. Таким чином Путін намагається через силу переконати світ, що з ним потрібно спілкуватись", – сказав він.

Плани Росії щодо мирних перемовин

Тарас Семенюк підкреслив, що Путін намагається нав'язати політичним лідерам, що безпека та стабільність у світі залежить від Росії.

Це частково так, адже, дійсно, ключі від війни лежать у Кремлі, а не у Вашингтоні. Путін робитиме все, щоб з ним спілкувались максимально відкрито, щоб було розуміння, що саме до нього йдуть для діалогу,

– зауважив політолог.

На його думку, таким чином він намагається підіймати власний репутаційний капітал в очах своїх виборців та союзників по осі Глобального Півдня.

Важливо! The Telegraph передає, що Дональд Трамп більше не обіцяє завершити війну в Україні за перший день президентства, але залишається прихильником швидкого миру, що, застерігають українські чиновники, може бути небезпечним. Україна прагне досягти переваги на полі бою, щоб вести переговори з позиції сили, адже лише втрати можуть змусити Росію до змістовних домовленостей.

Вплив на світову політику

Семенюк зазначив, що Росія робить спроби здобути глобальний вплив, проте, за його словами, лише Китай та Сполучені Штати Америки мають реальні потужності розділяти світові сфери впливу.

Росія хоче бути третьою країною, але цього не може бути, адже недостатньо підписання угоди про стратегічне партнерство з Іраном. Це не про глобальність чи регіональний союз, бо договір немає великої перспективи.

Китай хоче мати одноосібне партнерство з країнами Європейського Союзу. Тому між Росією та Китаєм є своє змагання за те, хто буде домінувати у ЄС. Я думаю, що більше шансів у Сі Цзіньпіна, адже він має, що запропонувати,

– висловився політолог.

Він додав, що саме тому Путін намагатиметься силою переконати американців та європейців, що "ключ безпеки у Європі належить Росії".