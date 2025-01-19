Нещодавно президент Зеленський підтвердив, що з деякими міжнародними партнерами ведуться розмови щодо розміщення миротворців в Україні. Глава держави вважає, що це може стати ефективним інструментом для примушення Росії до миру, передає 24 Канал із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

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Німецькі миротворці в Україні

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив нову заяву щодо відправки військ до лінії розмежування між сторонами. Посадовець допустив присутність німецьких військових на території України. Пісторіус підкреслив, що вони могли б взяти участь в охороні буферної зони після припинення вогню.

До слова, очільник німецького Міноборони і раніше заявляв, що Берлін готовий відправити миротворців в Україну. Крім того, чиновник наголошував, що рішення щодо відправки військ має ухвалити парламент.

Нагадаємо, що тим часом міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш виключив відправку польських військ в Україну у разі можливого припинення вогню.