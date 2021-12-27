"Путин хочет, чтобы он был под замком": преемник Саакашвили считает его пленником Кремля

Георгий Маргвелашвили посетил Михеила Саакашвили в тюрьме. Преемник президента Грузии считает, что политик – пленник Кремля.

Они обсудили ряд тем. В частности рассмотрели геополитическую и безопасностную ситуацию Грузии.

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Во время разговора большое внимание уделили агрессивной политике России, которая связана с Украиной. Мол, это влияет и на безопасность в Грузии.

Какая мотивация у Путина

По словам Маргвелашвили, одна из самых главных целей Владимира Путина, – чтобы Саакашвили арестовали грузины.

Один из важнейших интересов Путина в том, чтобы Саакашвили находился под замком,

– подчеркнул политик.

Он считает, что должны встретиться 3 грузинских президента: действующая – Саломе Зурабишвили, а также бывшие – Саакашвили и Маргвелашвили.

В стране необходим мораторий

В начале октября президент Зурабишвили решительно заявила , что никогда не помилует Саакашвили.

Кроме этого, Маргвелашвили предложил мораторий на дела против оппозиции. Он отметил, что политики не могут организовывать переговоры, когда некоторые из них являются обвиняемыми, другие – объектами уголовного преследования.

Он высказался, что это касается дел против лидеров "Единого нацдвижения" Михеила Саакашвили, Ники Мелии, Ники Гварамии, а также – против лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Главное о ситуации с Саакашвили

В ночь на 29 сентября Саакашвили вернулся в Грузию в трейлере с молоком.

Политика сразу задержали и вынесли приговор – 6 лет тюрьмы.

После этого бывший президент заявил о своей голодовке. С тех пор состояние его здоровья начало резко ухудшаться. Через 50 дней он снова начал есть.

С первого дня задержания Саакашвили его сторонники устраивают многочисленные акции протеста.

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