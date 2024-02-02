Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях, – ISW
Источник:ISW
Российский диктатор Владимир Путин объявил, что имеет план интегрировать оккупированные украинские территории в состав России в течение ближайших 6 лет.
Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW). Отмечают, что Путин поставил цель, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.
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По данным ISW, такое заявление свидетельствует о том, что Россия начинает воплощение своих долгосрочных планов и не рассматривает возможность осуществления территориальных уступок.
Путин также побудил российские банки "преодолеть страх перед западными санкциями" и активизировать свою деятельность на оккупированных территориях. Он отметил, что субъекты России успешно установили патронатные связи с оккупированными регионами Украины.
Что этому предшествовало
- Беспощадно Путин разошелся пропагандистскими заявлениями, что "демилитаризованная зона" в Украине должна быть на таком расстоянии, которая бы обеспечила безопасность мирных городов России от обстрелов.
- Видите ли, мотивом российских военных является защита России от потенциальных угроз и ударов ВСУ дальнобойным оружием.
- Ранее аналитики ISW заявили, что Путин усилил свои максималистские территориальные претензии в отношении Украины. А его главная нереализованная цель – Украина. Москва планирует продолжать аннексировать украинские территории, которые смогут захватить российские захватчики.