Путин нацелился на Европу и стремится начать новую войну, – Die Welt

В странах Европы все больше опасаются, что Путин может расширить войну за пределами Украины. Однако, вероятно, в ближайшее время российский диктатор не сможет себе позволить начать новое вторжение.

Первой страной, на которую захочет напасть Путин, может стать Литва, передает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

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Когда Россия может напасть на страны Европы

Дариус Яунишкис в течение девяти лет возглавлял литовскую службу безопасности VSD. Политик считает, что Путин хочет возвращения Российской империи. Именно поэтому российский диктатор стремится захватить Украину, Польшу и страны Балтии. А также нацеливается на часть Финляндии.

Согласно данным отчета VSD, Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО, пытаясь дестабилизировать западные общества и подорвать поддержку Украины.

Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram,

– говорит Яунишкис.

Кроме этого, Россия использует фейки и пытается сорвать создание бригады Бундесфера в Литве.

Эксперт по российским вопросам Герхард Мангтотт отмечает, что Балтийское море также является потенциальной зоной конфронтации. Российские военные самолеты часто включают транспондеры. Это заставляет истребители НАТО подниматься на перехват и может привести к ложным инцидентам.

Россия хочет захватить Нарву в Эстонии, где среди населения есть 95% этнических русских. А также Сувалкский коридор, который сможет стать путем для соединения российских сил с Беларусью в Калининграде.

Манготт добавляет, что не ожидает нападения России на страны НАТО в ближайшие 7 – 10 лет, ведь ее военный потенциал сейчас ослаблен.

В то же время автор книги "Нападение Путина на Германию" Арндт Фрейтаг фон Лорингховен говорит, что Россия стала опаснее, чем поздний СССР. Он считает, что важно бороться с дезинформацией.

Страны Европы уже пытаются защитить своих граждан от российской пропаганды. В частности, в 2022 году Швеция основала "Агентство психологической защиты", а Франция – агентство "Viginum" в ответ на российское вмешательство в президентские выборы 2017 года.