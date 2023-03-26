Путин угрозами хотел создать ложное впечатление напрасного сопротивления Украины, – ISW о лжи в интервью

Владимир Путин делает все возможное, чтобы замедлить процесс поставки Украине вооружения. В частности, убеждая мир в том, что Украина тщетно противится российской агрессии.

Это подчеркнули составители свежего отчета Института по изучению войны. В нем подсветили манипуляции, которые сознательно использовал Путин в интервью, чтобы притормозить передачу Украине снарядов.

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Сознательно преувеличил возможности России

Путин умышленно манипулировал данными о возможностях России, чтобы посеять зерно сомнений у союзников Украины. Прежде всего, он стремился убедить, что Россия мобилизовала собственную оборонно-промышленную базу. Также отмечал, что Запад просто физически не сможет обеспечить наше государство необходимым количеством снарядов.

Делает он это для того, чтобы "создать ошибочное впечатление, что дальнейшее украинское сопротивление и западная поддержка Украины напрасны".

Чем угрожал Путин

Так, по заявлениям Путина, ВСУ тратят до 5 тысяч снарядов в день. В противоположность он привел цифру в 14 – 15 тысяч снарядов, которые США могут изготовить за месяц. В то же время кровавый диктатор заявил, что запланированное наращивание оборонного производства Западом не будет соответствовать российскому.

Мол, до конца 2023 года страна-агрессор выпустит более 1 600 новых танков. И что в то время в России будет в три раза больше танков, чем у Украины. Заметим, что этими словами он еще пытался нивелировать танковую коалицию.

Отметим, что Путин не оставил попыток обвинить Запад. По его словам, поставка вооружения Украине – попытка продолжить войну.

Мы можем допустить, что эти заявления Путин также делал для внутреннего рынка. Ему нужно будет мотивировать как оборонку России, так и население. Ведь сложно будет убеждать идти на фронт, зная, что против современных западных танков будут воевать на старых Т-54. Их страна-агрессор уже сняла с хранения и отправила на передовую.

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