Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, – Данилов о новой угрозе Путина
Источник:Алексей Данилов
Россия накануне заявила, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники. Так он отреагировал на заявление, которое накануне озвучил Владимир Путин.
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Путин дестабилизирует Беларусь
Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина,
– подчеркнул Данилов.
Как на заявление Путина отреагировали в США
Высокопоставленный чиновник американской администрации заметил, что вопрос размещения тактического ядерного оружия встал не вчера. По его словам, Беларусь и Россия его обсуждали в течение определенного периода.
В то же время он выразил сомнение по поводу возможного ядерного удара. Также озвучил, что будут делать в США в ответ на планы России.
Мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО,
– отметил чиновник.
Путин уже нашел крайних
- Заметил, что Владимир Путин не только сделал заявление о размещении тактического ядерного оружия. Он еще и обвинил в этом Великобританию. Мол, на этот шаг натолкнуло ее решение передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Напоминаем, что эти снаряды повышенной силы. Они способны пробивать мощную броню и уничтожать целые экипажи врага. Их используют для танковых сражений и уничтожения тяжелых машин. Сами снаряды не несут никакой ядерной угрозы.
- Чего не скажешь о России, которая уже успела переоборудовать 10 типов самолетов Беларуси. Теперь они способны нести под своими крыльями ракеты с ядерными боеголовками. Само же хранилище тактического ядерного оружия планируется построить к июлю этого года.
- Что особенно интересно: Россия постоянно обвиняла США в том, что они размещают свое ядерное оружие за пределами страны. Теперь же выходит, что страна-агрессор планирует сделать то же самое.