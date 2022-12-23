Путин из "штанов выпрыгивает", чтобы снять с себя ответственность за войну в Украине: анализ ISW

Владимир Путин хочет снять ответственность за войну, которую ведет в Украине. Именно поэтому он сделал два заявления, которые якобы должны оправдать усилия российского диктатора перед его аудиторией.

Соответствующую информацию озвучили аналитики Института американского изучения войны. Они заявили, что Путин оправдывается, ведь российские военные не добились в Украине никакой значительной победы, начиная с лета 2022 года.

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Что делает Путин, чтобы оправдаться в глазах россиян

Путин удваивает усилия, чтобы снять ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что Кремль не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям",

– заявили в ISW.

Эти заявления – часть консолидированных усилий Москвы, направленных на оправдание военных усилий Путина перед российской внутренней аудиторией. Ведь последняя все больше жертвует собой, чтобы Кремль продолжал пытаться добиться нереалистичных целей на войне в Украине.

Однако после падения Лисичанска 3 июля, российские военные не одержали никакой значимой победы на фронте.

Российский диктатор сам употребил слово "война"

Использование Путиным термина "война" по вторжению в Украину вызвало определенную путаницу в российском информационном пространстве,

– говорится в сообщении.

Ведь Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что якобы Кремль хочет: "...Не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну".

Эти слова побудили блоггеров заявить, что, мол: "Каждый мыслящий человек знает, что происходящее в Украине является горячей войной". И это несмотря на отсутствие официального объявления войны Россией.

По данным аналитиков, такая неразбериха может указывать на то, что нарратив Путина противоречит его заявлениям относительно "специальной военной операции" как борьбы за "суверенитет России", а не официальной войны.

Заметьте США имеют 3 разные модели окончания войны в Украине, 2 из них Зеленский отверг, – WP

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