Лукашенко как-то об этом проговорился: российский оппозиционер объяснил, зачем Путину Беларусь

Во взаимоотношениях самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина все не однозначно. Российский диктатор хочет завладеть белорусскими землями, а его друг имеет свои тайные желания.

Сам Лукашенко не прочь стать царем Москвы сразу после смерти Путина. Об этом 24 Каналу рассказал Вячеслав Мальцев – российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель.

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Почему Лукашенко делает вид больного

Вячеслав Мальцев объяснил, что Путин давно хотел провозгласить себя главой Беларуси и смог бы это сделать, если бы не позиция Лукашенко.

У белоруса есть хитрый план и быстро обратился к президенту Китая Си Цзиньпина. После этого китайские власти доступно объяснили Путину что и к чему.

"Когда Лукашенко демонстративно умирал на Красной площади и начал притворяться больным, то изучал китайский стратагем проигрыша", – подчеркнул он.

По этому сценарию лучше притворяться больным для того, чтобы выиграть время. Лукашенко не знает, как поступить, поэтому и прибегает еще и к стратагеме ущерба, потому что калека вызывает жалость, а не подозрение.

Вероятно, что накануне Путин требовал Лукашенко принятия важного решения. Сам же самопровозглашенный руководитель несколько гиперболизировал свою болезнь, аргументируя тем, что сначала поправится, а потом уже на все согласится.

Колхозная хитрость Лукашенко срабатывает с такими как Путин,

– убежден он.

Впрочем, Путин все же стремится добиться своего любой ценой.

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О чем мечтает Лукашенко

Российский оппозиционный политик подчеркнул, что Путин рассчитывает подписать с Лукашенко союзное соглашение, чтобы стать единственным государством типа СССР-2.

"Именно этим они уже несколько месяцев давят Лукашенко, а он всячески выворачивается", – объяснил он.

Об этом осенью оговорился Лукашенко, потому что любит выносить информацию из закрытых дверей в общем. Впрочем, у самого самопровозглашенного руководителя Беларуси тоже есть грандиозные планы на территорию России.

Он всю жизнь мечтает стать московским царем. Больше всего в Москве мечтают о том, чтобы их царем был Лукашенко, а не карлик,

– добавил Мальцев.

Вероятно, если бы на выборах было два кандидата – Лукашенко и Путин, то у первого представителя в России было бы 90% голосов. Впрочем, о таком сценарии развития событий мечтать не следует. Лукашенко согласится объединить две страны, когда Путина убьют.

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