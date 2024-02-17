Путину нужна новая Россия: какую страну пытается создать диктатор
Владимир Путин имеет свое представление о том, какой якобы должна быть Россия. Он ностальгирует по Советскому Союзу и стремится сформировать новый круг так называемой "элиты"
Оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Россия никогда не была гламурной. Все звезды, которые хотели закрепить такой образ страны, – очень раздражали Путина.
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Какая страна на самом деле нравится Путину
"Ему никогда не хотелось "концертов на теплых крышах". Он хочет, чтобы все было холодно, мрачно и жестко. Поэтому вместо этих элементов гламура – был фашизм зековский, озверевший – это то, что надо Путину", – сказал Игорь Яковенко.
Поэтому российский диктатор пытается создать новую элиту. К нее он привлекает людей, которые вернулись из Украины с руками по локоть в крови. Путин надеется, что они смогут стать новой элитой, но это ему плохо удается.
Путину очень хотелось бы создать что-то похожее на сталинский СССР, но это абсолютно невозможно. Суть страны, социальная структура, экономика, историческое время – все это изменилось. Но он дальше мечтает о создании России со "сталинским лицом", впрочем у него ничего не получится, потому что это утопия,
– подчеркнул Яковенко.
Солдаты приезжают с фронта и снова начинают совершать преступления. Но Путин настолько хочет воплотить свои планы, что не учитывает то, что все эти люди умеют только убивать.
Что происходит в России: актуальные новости
- По всей России задерживают людей, которые выходят, чтобы почтить память Алексея Навального. К каждому, кто пытается возложить цветы, подходят силовики. В Москве 17 февраля сотни россиян собрались у "Стены скорби", но их сразу начали разгонять "правоохранители". В ответ люди скандировали "Позор", чем еще больше разозлили провластных полицейских. Они бьют и задерживают протестующих даже за то, что люди разворачивают плакаты.
- Тело Навального исчезло из морга в Салехарде. Сначала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что оно находится там, ведь так сказали работники колонии. Они должны были провести "исследование". В то же время, когда адвокат вместе с матерью Навального прибыли в морг, то выяснилось, что он вообще не работает. Тела там нет.
- Россию в ночь на 17 февраля атаковали беспилотники. Взрывы слышали в шести регионах. Местные власти традиционно сообщили о якобы успешной работе ПВО и уничтожены целей. Впрочем на обнародованных видео не все так хорошо, как говорят оккупанты. Впоследствии стало известно, что повреждения и разрушения все-таки есть, но российские власти убеждают, что они "незначительны".