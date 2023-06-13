Хочет создать "санитарную зону" в Украине: Путин пожаловался на "хлопок" и добровольцев в России

Кремлевский диктатор Путин сделал циничное заявление относительно так называемых "атак российских населенных пунктов беспилотниками". Он пригрозил, что если эти "обстрелы" продолжатся, то он якобы создаст "санитарную зону" на территории Украины.

По словам Путина, это вроде бы необходимо, чтобы прекратить "атаки" приграничных областей России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин размечтался о "санитарной зоне" в Украине

Владимир Путин 13 июня встретился с российскими "военкорами". Он признал, что обстрелы приграничья России продолжаются. Поэтому в своем пропагандистском духе предложил вероятное решение этой проблемы.

Если обстрелы из Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны", чтобы они (украинские военные – 24 Канал) не смогли нас достать, – цинично высказался Путин

Кроме этого, диктатор также сказал, что российская армия вроде бы довольно быстро научилась сбивать беспилотники. Правда, не уточнил, где и сколько таких БПЛА удалось сбить.

Путин также упомянул и об "освобождении" Белгородской области

Диктатор также рассказал и о так называемых "атаках на Белгородскую область". По его словам, такие действия вроде бы предпринимаются для того, чтобы "отвлечь российские силы на эту сторону с других критических для Киева направлений".

Путин отметил что нужно "укреплять границу", и этот процесс уже якобы идет достаточно быстро. В заключение российский президент решил успокоить россиян, сказав, что военное положение на территории страны якобы вводить не планируют.

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