Цинизма нет предела: Путин хочет установить "день воссоединения" оккупированных территорий с Россией
Российский диктатор пытается создать иллюзию контроля за временно оккупированными территориями. Он назначил праздник, посвященный "объединению" этих областей с Россией.
️Россия в очередной раз цинично заявила о "воссоединении" с временно оккупированными областями Украины. Более того, российский диктатор хочет установить соответствующий праздник 30 сентября. 24 Канал.
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Проект уже внесен в Госдуму
Президент страны-агрессорки Владимир Путин внес в Госдуму проект о провозглашении 30 сентября днем воссоединения России с Запорожской, Херсонской областью, а также с псевдореспубликами в Донецкой и Луганской областях.
Очевидно, что Путин не знает, что значение слов "воссоединения" и "оккупация" отличается. Так же российскому диктатору, по-видимому, не докладывают о движении сопротивления, которое усиливается на оккупированных территориях. Местные всячески показывают, что не хотят воссоединяться с Россией.
К примеру, на оккупированной Херсонщине задержали 17-летнего подростка. Перед сельским советом, где работает его мама, он написал "Слава Украине" и сжег флаг России. Количество случаев обнаружения неповиновения только растет.
Россия провела псевдовыборы на оккупированных территориях
- В России 10 сентября прошел так называемый "единственный день голосования". В этот день россияне планируют провести псевдовыборы и на временно оккупированных территориях Украины. Большая часть тех, кто баллотировался – это местные коллаборанты. Что интересно, именно потому, что некоторые коллаборанты выдвинулись как кандидаты, им начали готовить подозрения с украинской стороны. Ведь против некоторых коллаборантов не было прямых улик. В частности, документальные доказательства о сотрудничестве с российскими оккупантами.
- Оккупанты прекрасно понимали, что граждане Украины не захотят голосовать на псевдовыборах. Поэтому, как и ожидалось, захватчики прибегают к принуждению. На днях так называемые "члены избирательных комиссий" вместе с вооруженными боевиками обходят квартиры и дома, требуя принять участие в псевдовыборах.
- На временно оккупированных территориях Украины завершились псевдовыборы. Оккупантов "поздравили" взрывами на избирательных участках Запорожской области. Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что это была четкая работа сил обороны. В избирательные участки пришли дроны.