Путин опытный шулер: в какую ловушку диктатор может втянуть Трампа

Дональд Трамп начал диалог с Владимиром Путиным. Лидер США, вероятно, имел несколько телефонных разговоров с кремлевским диктатором. Есть предположение, что такие контакты могут быть выгодными России.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, отметив, что Россия начала войну против Украины еще в 2014 году. Он также напомнил, что Кремль перед полномасштабным вторжением в 2022 году выдвинул так называемый ультиматум странам Запада, мол, НАТО должно вернуться к границам 1997 года.

Смотрите также Тайная миссия друга Трампа: кто такой Стив Уиткофф и о чем говорил с Путиным 3 часа в Москве

Путин стремится к новому разделу мира

Александр Леонов заметил, что кремлевский диктатор хочет говорить с президентом США о новом разделе мира.

Важно, чтобы Трамп не начал заигрываться. Путин опытный шулер, который может показать, что Запад расколот. Именно на это были направлены усилия Кремля в течение всего времени. Даже не с 2022 года, а с 2014 года,

– подчеркнул он.

Поэтому, по словам исполнительного директора, контакты с Россией и являются опасными, ведь нельзя, чтобы Трамп начал играть в игру Путина. Кремлевский диктатор никогда не придерживается никаких правил.

К слову, разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал беспокойство в Европе, поскольку может усилить позиции российского диктатора на международной арене. Эксперты и дипломаты критикуют возможный подход Трампа к переговорам, опасаясь, что Украину могут оставить в стороне. В то же время европейские страны настаивают, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах относительно будущего мира.