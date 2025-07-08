Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что новые заявления пресс-секретаря российского диктатора приближают осознание необходимости ликвидации режима Путина. Президент России не остановится, пока не захватит всю Украину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Что в ЦПИ говорят о планах Путина

Андрей Коваленко вспомнил о новом заявлении пресс-секретаря российского диктатора Пескова о помощи Украине. Пропагандист в очередной раз подчеркнул, что Кремль против вооружения нашей страны.

По мнению руководителя ЦПД, в логике Путина все просто – он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. "Но этого не будет. Это невозможно, и с этим не соглашаются не только украинцы, но и западные партнеры", – заверил Коваленко.

В то же время Москва хочет еще получать оружие и людей дальше из КНДР, компоненты и технологии из Китая, постепенно привлекать к войне африканцев из Лаоса, и чтобы все это прошло без последствий.

Такие действия только приближают осознание необходимости ликвидации режима Путина как основной угрозы для Европы, с целью выстраивания новой системы безопасности с новым диалогом о ней между основными игроками, без России в нынешнем виде,

– подчеркнул руководитель ЦПИ.

Он отметил, что российский диктатор в будущем может атаковать Балтийские страны и Польшу.

"Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз", – подытожил Коваленко.