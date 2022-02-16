Путин хотел привлечь к себе внимание, – Казанский о "нападении" России, которое не состоялось
Сейчас ситуация в Украине совсем другая, чем была в 2014 году. Владимир Путин, вероятно, понимает это, поэтому не может решиться на новое вторжение.
Об этом в эфире 24 канала рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его словам, тех войск, которые Кремль стягивал к границам Украины – недостаточно для попытки оккупации, это признавали все.
Обратите внимание "Атака" Путина, которая не состоялась: что говорили о возможном нападении России 16 февраля
России не хватит военных, – Казанский
"Чтобы реально сокрушить украинскую армию и занять большинство территории, России не хватит ни 100, ни 200 тысяч воинов. Надо будет проводить мобилизацию, то есть это очень серьезно", – пояснил Денис Казанский.
Конфликт с такой страной, как Украина, где большое количество населения – это не так просто, сказал член украинской делегации в ТКГ. Враг понимает, что легкой истории здесь не будет.
Думаю, что Путин и сам не очень хотел вторжения. Больше он хотел, на мой взгляд, просто привлечь к себе внимание. Он кажется капризным дедом, который из-за того, что его не слушают и не воспринимают всерьез его угрозы – решил всех напугать. Надо признать, это сработало.
Де-факто нападения не произошло, но лидеры Запада начали ездить к Путину и проводить с ним переговоры, отметил Денис Казанский. По его мнению, именно этого глава Кремля и хотел, ведь Россия сейчас находится в изоляции.
Денис Казанский о планах России по Украине: смотрите видео 24 канала
Прогнозы о "российском вторжении в Украину": кратко
- Западные СМИ, ссылаясь на источники в американской разведке, отличились "прогнозами" о российской агрессии и заявляли, мол, Россия может напасть на Украину в ночь на 16 февраля в 3:00.
- Однако тревожные прогнозы не сбылись. В то же время в этот день Украина впервые отмечает День единения.
- По словам главы Минобороны Алексея Резникова, у границ Украины ничего неожиданного не произошло, несмотря на неутешительные прогнозы западных СМИ. Разведчики Украины по состоянию на утро 16 февраля не зафиксировали поводов для волнения.
- Кроме того, Россия показала, как вывозит военную технику из оккупированного Крыма.