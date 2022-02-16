Путин хотел привлечь к себе внимание, – Казанский о "нападении" России, которое не состоялось

Сейчас ситуация в Украине совсем другая, чем была в 2014 году. Владимир Путин, вероятно, понимает это, поэтому не может решиться на новое вторжение.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его словам, тех войск, которые Кремль стягивал к границам Украины – недостаточно для попытки оккупации, это признавали все.

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России не хватит военных, – Казанский

"Чтобы реально сокрушить украинскую армию и занять большинство территории, России не хватит ни 100, ни 200 тысяч воинов. Надо будет проводить мобилизацию, то есть это очень серьезно", – пояснил Денис Казанский.

Конфликт с такой страной, как Украина, где большое количество населения – это не так просто, сказал член украинской делегации в ТКГ. Враг понимает, что легкой истории здесь не будет.

Думаю, что Путин и сам не очень хотел вторжения. Больше он хотел, на мой взгляд, просто привлечь к себе внимание. Он кажется капризным дедом, который из-за того, что его не слушают и не воспринимают всерьез его угрозы – решил всех напугать. Надо признать, это сработало. Денис Казанский Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Де-факто нападения не произошло, но лидеры Запада начали ездить к Путину и проводить с ним переговоры, отметил Денис Казанский. По его мнению, именно этого глава Кремля и хотел, ведь Россия сейчас находится в изоляции.

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