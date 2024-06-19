Путин и Ким Чен Ин подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

Владимир Путин 19 июня во время визита в КНДР подписал новый договор с Ким Чен Ином. В нем говорится о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Об этом сообщают в ряде росСМИ. Текст документа в сети еще не опубликовали, передает 24 Канал.

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Путин и Ким Чен Ин подписали договор

Как пишут росСМИ, в Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина. Диктаторы обсуждали сотрудничество около 2,5 часа.

По итогам переговоров Россия и КНДР подписали договор о "всеобъемлющем партнерстве". Сейчас текст документа в сети не публиковали, поэтому детали этого сотрудничества пока неизвестны.

После подписания документа Путин заявил, что новый договор о "всеобъемлющем партнерстве" ляжет в основу отношений России и КНДР "на длительную перспективу". Российский президент также назвал документ "фундаментальным".

Ранее в СМИ писали, что накануне визита Путина в Северную Корею, в Кремле подписали распоряжение о необходимости принять предложение МИД. Вероятнее всего, подписанный документ расширит военное сотрудничество двух государств и позволит стране-агрессору и в дальнейшем получать ракетное вооружение от КНДР.

В то же время стоит добавить, что западные спецслужбы считают, что КНДР стала ключевым поставщиком боеприпасов для страны-агрессора. Кроме того, спутниковые изображения свидетельствуют о значительном росте перевозок между двумя странами.

КНДР помогает России в войне

Северная Корея помогает России в войне. Так, КНДР ранее передавала баллистические ракеты, которыми Россия била по украинским территориям.

Недавно в СМИ сообщали, что в Россию из КНДР прибыло не менее 10 тысяч транспортных контейнеров. Там может быть около 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.

Тогда в НАТО выразили обеспокоенность из-за сближения России и Северной Кореи. Поэтому страны Альянса планируют противодействовать странам, которые помогают Путину в войне.