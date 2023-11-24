Это напоминало групповую психотерапию, – Свердлов сказал, как прошел саммит ОДКБ

Владимир Путин созвал заседание своей неудачной пародии в НАТО под названием ОДКБ, которое прошло в Минске. Однако ничего нового сказать своим союзникам он не смог.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов. Как можно было ожидать, встреча союзников Москвы в целом не отходила от привычной риторики Кремля.

Смотрите также Испугался: в начале полномасштабной войны Лукашенко хотел бежать в Польшу

Как прошла встреча союзников Кремля

По всей вероятности, наиболее значимым событием саммита ОДКБ стало отсутствие на нем Армении. Никол Пашинян уже во второй раз проигнорировал встречу союзников России, чем лишь подчеркнул "декоративность" ОДКБ как структуры.

"ОДКБ – это ответ России на НАТО, но на практике этот ответ оказался ни на что не способен. Это показало нападение Азербайджана на Армению, когда тот обстрелял "миротворческую" базу и забрал себе территорию Нагорного Карабаха. В то же время союзная Армении организация не сделала ничего для ее защиты", – вспомнил недавние события журналист.

Павел Свердло о саммите ОДКБ в Минске: смотрите видео

Помимо того, весь смысл встречи заключался в дружеских объятиях между Лукашенко и Путина, которые должны были засвидетельствовать прочность их отношений. В частности, в репортажах из события был сделан акцент на том, что два диктатора уехали с саммита в одной машине.

"Это напоминало групповую психотерапию, когда встречаются знакомые дедушки и расспрашивают друг друга о жизни. Пообщавшись об этом немного, возможно, лидерам ОДКБ стало от этого спокойнее. Никаких серьезных заявлений по итогам встречи обнародовано не было", – рассказал Свердлов.

Лукашенко привел к зависимости Беларуси от Москвы

Еще в первые годы своего президентства Лукашенко и Путин подписали договор о "Союзном государстве", ставший своеобразным планом объединения двух стран в конфедерацию наподобие СССР.

В 2019 – 2021 годах Путин начал активно давить на Лукашенко по поводу имплементации положений договора. В конце концов стороны начали приближать законодательство стран друг к другу, что потенциально может привести к потере суверенитета Беларуси.

Ситуация ухудшилась, когда в Беларуси вспыхнула революция из-за фальсификаций на очередных президентских выборах. Тогда Лукашенко жестко подавил сопротивление, из-за чего потерял возможность проводить "многовекторную" политику и стал еще больше зависимым от Путина.

Кульминацией этого соединения стало интервенция России в Украине с территории Беларуси, которая помогала агрессору логистикой и лечением раненых. Однако на этом сотрудничество двух преступных режимов не завершилось, и Путин сумел втянуть Лукашенко даже в похищение украинских детей.

Теперь у белорусского диктатора просто не осталось никакого "пространства для маневра" перед Путиным, которому он ко всему еще должен 10 млрд долларов за строительство АЭС. Соответственно своей Лукашенко привел к тому, что и он лично, и Беларусь как страна оказались в тяжелом положении перед Россией.

: лейтмотивом публичных выступлений на саммите ОДКБ были соображения об опасности НАТО и необходимости иметь на территории Беларуси ядерное оружие. Также на встрече Лукашенко повторял заученные из кремлевских методик формулировки по поводу российской агрессии как "удара на опережение" по Западу.