Встреча Путина и Си Цзиньпина: одной из главных тем будет Украина

Китайский лидер Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Говорить они собираются, в частности, и об Украине.

Российский диктатор намерен давать "разъяснения относительно позиции России" о ситуации в Украине. Об этом российским СМИ сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве: за ним наблюдали онлайн тысячи человек

Тема Украины, безусловно, будет фигурировать на переговорах Путина и Си Цзиньпина,

– сказал Песков.

Не обошлось и без обвинений Запада. Кремлевский представитель, заявил, что США не дают даже снизить интенсивность боевых действий в Украине. Об этом также собираются говорить с Си Цзиньпином.

Встреча начнется в 16:30 мск.

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