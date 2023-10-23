У Путина произошла остановка сердца, – СМИ

У российского президента Владимира Путина вечером 22 октября были существенные проблемы со здоровьем. Так, у главы страны-агрессорки внезапно остановилось сердце.

Об этом сообщают российские СМИ. В то же время его состояние все же удалось стабилизировать и запустить сердце снова, передает 24 Канал.

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У Путина останавливалось сердце

Российские журналисты, близкие к окружению Путина, рассказали, что 22 октября около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности Путина находились на дежурстве в его резиденции. Впоследствии они внезапно услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента страны-агрессорки.

Два сотрудника службы безопасности немедленно пошли в спальню президента и увидели Путина лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Видимо, во время падения президент задел и обрушил на пол стол и посуду, что и вызвало шум.

– отметили представители медиа.

По их данным, Путин "судорожно сгибался, лежа на полу, закатывая глаза". Именно поэтому работники службы безопасности немедленно вызвали находившихся в резиденции медиков, находившихся в одной из соседних комнат.

"Врачи провели реанимацию, предварительно выяснив, что президент имеет остановку сердца. Помощь была оказана вовремя, сердце запустили и Путин пришел в сознание", – сказали в СМИ.

По сведениям представителей телеграм-канала, Путина переместили в специально оборудованную комнату в его резиденции, где уже было установлено необходимое медицинское оборудование для реанимации. По их словам, фактически это палата интенсивной терапии, оборудованная новейшей техникой, и теперь президент страны-агрессорки находится под наблюдением медиков.

Путину уже ищут замену

Журналисты также рассказали, что случай с остановкой сердца Путина серьезно встревожил ближайшее окружение президента. В конце концов, врачи уже предупреждали, что президент страны-агрессорки "очень плохой и до конца осени вряд ли проживет".

В то же время после сообщения о вечернем инциденте несколько близких к Путину людей связались друг с другом в телефонном режиме и договорились 23 октября провести консультации по возможным действиям, если президент России умрет в ближайшие дни.

В заключение в издании отметили, что в последнее время все официальные встречи и мероприятия проводит двойник Владимира Путина.

У Президента России проблемы со здоровьем