Путин использует двойников даже в публичных мероприятиях: искусственный интеллект нашел подтверждение

Специалисты искусственного интеллекта фактически подтвердили, что Владимир Путин использует двойников. Они уверены, что на параде 9 мая на Красной площади был настоящий глава Кремля.

Однако этого нельзя сказать о "Путине" на Крымском мосту и "Путине" во временно оккупированном Мариуполе. Анализ лица и произношения диктатора проанализировали в исследовании Института аудиосопровождения Японии и японской телесети TBS.

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ИИ подтвердил существование по меньшей мере двух двойников Путина

Специалисты заявили, что настоящий Путин был 9 мая 2023 года на параде на Красной площади. Эта же версия диктатора была на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда совпадение составило 94%.

Однако Путин с Красной площади только на 53% соответствовал "Путину", осматривавшему Крымский мост. В то же время, диктатор с Красной площади только на 40% отвечал якобы "Путину", который в марте 2023 года посещал временно оккупированный Мариуполь. Более того, якобы "Путин" с Крымского моста и из Мариуполя похожи между собой только на 18%.

Эксперты по распознаванию лиц в большинстве случаев называют это "несовпадением", что приводит к предположению, что это может быть двойник,

– отметили журналисты.

То есть эксперты убеждены, что у главы Кремля на самом деле не менее двух двойников, которые он использует даже в публичных мероприятиях. Ведь "Путин" из Мариуполя уже в феврале посещал концерт военной поддержки.



Журналисты показали разных "Путиных" / Фото The Sun

Кроме того, издание отметило, что Лаборатория японского института аудиокоммуникаций проанализировала голосовую биометрию, уделив основное внимание слову "спасибо", сказанному Путиным в разных случаях.

Оказалось, что Путин, считавшийся настоящим и выступавший на майском форуме Евразийского экономического союза, оказался отличным от трех других выступлений диктатора. Ведь они по-разному произносили звук "с", а также есть заметный разрыв в последовательном произнесении "па" и "сы".