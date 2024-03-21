Путин испытывает Запад, в зоне риска не только Украина: эксклюзивное интервью с Подоляком

Российские оккупанты ночью 21 марта атаковали Киев ракетами. Таким образом Владимир Путин испытывает Запад, чтобы тот склонил Украину к переговорам с Россией, но под угрозой не только наше государство.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу отметил, что Россия не оставила своих намерений дестабилизировать Молдову и свергнуть местное правительство. Об этом, ночном обстреле столицы и какие проблемы возникли у России с ракетами – читайте далее в материале.

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О циничном обстреле Киева

Давно не было такой масштабной атаки именно на Киев, а утром 21 марта в столице все проснулись от звуков взрывов и увидели, что Владимир Путин, очевидно, снова взялся за старое. Ракет было гораздо меньше, чем обычно. Что вы думаете по этому поводу? Не все так хорошо у них с ракетами?

Путин делает то, что может делать, наказания же никакого нет. Он атакует центры. Атака на Киев – это не атака на военные объекты. Это демонстративная, манифестная атака именно по гражданскому населению.

Путин так говорит: "Я могу безнаказанно это делать, а вы все равно предлагаете замораживание конфликтов, столы переговоров и тому подобное. То есть, если я еще немножко поатакую Киев, поубиваю гражданское население, вы все же заставите Украину капитулировать".

У него такое видение. Это даже не про имперские намерения, а про ощущение трех вещей:

безнаказанности. Могу – делаю;

это просто ненависть к Украине, которая парализует. Он всё равно хочет её стереть с лица земли;

он все же считает, что может "пересидеть", перетерпеть страны Запада, как это было традиционно. И, в конце концов, получить главный для себя приз – это не проигрыш в этой войне.

Ведь Россия может существовать только в состоянии постоянной милитаризации, в состоянии войны. 31 ракета, из них небольшая часть баллистики – "Кинжалов" – сверхзвуковых ракет, но большая часть – это крылатые ракеты.

Система противоракетной обороны, которая построена в центре Украины, все это уничтожила. То есть работать по этому направлению мы можем. Действительно, в этом году все выглядит совсем иначе. Вопрос в другом. Президент Украины, кстати, об этом говорит, что желательно было бы все же существенно нарастить систему ПРО, ведь надо защитить Сумщину. Мы же видим, что Россия там делает. Она просто ежедневно уничтожает управляемыми авиационными бомбами села, прилегающие к ее территории.

Она так же это делает на Южном направлении. Надо увеличить количество эффективных систем ПРО и увеличить количество авиации. Или наоборот – просто добавить тактическую авиацию, которая сможет работать по тактической авиации России, и так уменьшить влияние управляемых авиационных бомб.

Последствия жестокой атаки на Киев 21 марта / КГВА

То есть, куда двигаться – понятно. Мне кажется, и партнеры это также точно понимают. Над этим надо работать. Думаю, что количество систем ПРО над Украиной будет увеличено. Ведь есть три инструмента, которыми сейчас руководствуется Россия:

первый – это управляемые авиационные бомбы по линии фронта и приграничных территориях;

второй – это количество мобилизованных. То есть они их отправляют, отправляют и отправляют. Кстати, Шойгу заявил, что они будут увеличивать армию.

Это о том, что мы всегда говорим: если Европа думает, что Россия захватила маленькую часть Украины и на этом успокоится, впоследствии армию распустит – все будет наоборот. Она будет иметь абсолютно тренированную армию, которую надо будет дальше отправлять воевать. Ведь иначе ты их не удержишь под контролем. И они увеличивают это количество мобилизованных. По ним тоже можно работать, но это дальнобойная артиллерия.

и третий аргумент, который Россия использует – это геноцидного плана террор, абсолютно антигуманистический. Атака центров городов, в частности, Киева.

Какие проблемы у Путина с ракетами

По военному производству в России – не все так чудесно, как пробуют периодически публиковать и говорить, что "Россия полностью перестроилась, перешла на милитаристские рельсы". Да, они это делают, безусловно.

Они практически весь федеральный бюджет тратят на закупку вооружения, но есть определенные проблемы. Они не могут это наращивать бесконечно. Они должны компенсировать дефициты ракет и снарядов благодаря своим партнерам – Северной Корее и Ирану.

Это опять же феномен, о котором наши партнеры так осторожно говорят: Украина воюет не с Россией, а воюет сразу с тремя глобальными проблемами, которые десятилетиями накапливались.

Первая – это Россия, которая хочет доминировать и изменить глобальные правила. Вторая – это Северная Корея, которая абсолютно милитаристская страна с неадекватным поведением на глобальной арене. Это очевидно не только на Корейском полуострове. И Иран.

Эти три проблемы не решались. Были санкции, были заявления, но сейчас они объединились и используют объединенный ресурс для атаки на одну страну. И было бы желательно нашим партнерам осознать, что через Украину можно наконец решить эти три ключевые устаревшие проблемы. То есть обнулить военные потенциалы России, Ирана и Северной Кореи, и таким образом существенно стабилизировать глобальные отношения.

О "победе" Путина на выборах

Большинство цивилизованных, нормальных стран мира осудили псевдовыборы в России, но более 30 стран даже поздравили Путина с "победой". Может ли это свидетельствовать о том, что у Путина могут появиться новые партнеры, учитывая то, что лидеры этих стран его поздравили и даже поддерживали?

Нет-нет. Суверенные страны имеют право поздравлять. Они могут даже людоедов поздравлять. Это формальная процедура, в этом нет никаких особенностей. Да, есть ряд стран, которые четко зафиксированы как пророссийские, они – прокси. Они помогают России.

Избирательной процедуры, электорального смысла в этих процедурах не было никакого. Безусловно, это не конкурентные, не альтернативные выборы. Это не имеет никакого отношения к юридической процедуре и т.п.

Но есть нейтральные страны, которые просто формально это делают. У них и статус "нейтральная страна". Соответственно, они считают, что есть процедурные, протокольные вопросы, в рамках которых они что-то делают. Я бы к этому спокойно относился.

Есть страны, которые являются союзниками России. Их не так много: Беларусь именно "лукашенковского сорта", Северная Корея и Иран. Эти страны уже полностью являются союзническими для ведения Россией конкретно агрессивной войны. Все остальное – это локальные протокольные мероприятия. Страны имеют свои интересы.



Ряд стран поздравил Путина с "победой" на выборах / Getty Images

Мы с вами так привыкли, что есть проукраинские страны, есть пророссийские страны, есть нейтральные страны. Пророссийских там очень ограниченное количество. Однако даже проукраинские страны, которые не поздравляют, не признают легитимность Путина, а компании с их юрисдикцией спокойно работают на российском рынке.

То есть они дают возможность России финансировать войну. То есть поздравление – не поздравление – не влияет на ресурс, на обеспечение непосредственно войны. А компании, которые имеют "белую" юрисдикцию, например, в той или иной европейской стране и работают на потребительском рынке России – это финансирование федерального бюджета через налоги.

Бюджета, который Россия демонстративно использует на рекрутинг, мобилизацию и военное производство ракет. Здесь проблема. То есть можно поздравить или не поздравить. Например, страна, которая может поздравить субъекта Путина с чем-то не сотрудничает бизнесово с Россией.

В то же время страна, которая не поздравляет, делает такое мощное заявление о том, что "это нелегитимно", а ее компании спокойно финансируют через налоги федеральный бюджет. Здесь надо работать и об этом надо рельефнее говорить.

Что надо делать, чтобы страны отбросили политическую двусмысленность

Как сделать так, чтобы, возможно, те страны отказывались от так называемой традиционной политической двусмысленности? Как достучаться до тех лидеров, в частности, европейских стран?

Есть правительства, национальные программы военной поддержки Украины. Национальные правительства принимают соответственно для себя финансовые обязательства о поддержке Украины. То есть дают средства своих налогоплательщиков на то, чтобы закупить то или иное оружие для Украины, передать ей.

Это оборонная составляющая в рамках международного права. Это выглядит очень супер и очень исторически оправдано. Это левая рука, например, делает. С другой стороны, правая рука совершенно спокойно позволяет компаниям финансировать наступательные способности России.

То есть одновременно из одной страны идут два взаимоисключающих движения. Это может быть постоянно, долго. Что с этим надо делать? Надо об этом много говорить информационно. Это важно. Давить через публичность, публичную прозрачность, через расследование и тому подобное.

Также надо дипломатично работать на разных уровнях. Ведь у нас все же есть много мощного лобби среди различных европейских политиков, мейнстримных политиков, которые работают в тех или иных партиях и занимают соответствующие должности. Они действительно лоббируют существенное ограничение этих странных историй о сотрудничестве с Россией, о закупке у России сырья, зерна, или удобрений.

Надо с этими политиками еще больше работать, в частности, дипломатически. И надо давить на международные институты, чтобы они соответственно принимали те или иные решения. Например, есть МАГАТЭ. Надо работать с этой организацией, объясняя, что странно выглядит, когда с одной стороны "Росатом", а с другой – "мы все же хотим финализировать эту войну".

Но финализировать эту войну благодаря тому, что Россия потом не будет платить репарации, или не будет отвечать юридически даже за сегодняшний обстрел Киева – это будет странно, это же не будет финал войны. Это будет означать, что ты просто поубивал и потом ни за что не отвечаешь.

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Это будет означать, что ты толерантно относишься к убийцам и толерантно относишься к следующим войнам. То есть ты говоришь: "Давайте дальше продолжать, ведь за это нет никаких наказаний". И это вообще развращает политические элиты разных стран, которые не являются, может, "взрослыми".

Есть ряд инфантильных стран. Они считают, что можно прийти у кого-то что-то забрать, украсть и этим пользоваться. И за это не надо будет отвечать, в этом есть "смысл внешней политики".

Это, кстати, концепция российской внешней политики. "Мы сами не умеем вкладываться в себя, не умеем работать, повышать уровень, комфортность своей жизни, поэтому лучше пойдем снизим уровень жизни наших соседей. Поубиваем, немножко что-то украдем у них и т.д.".

С этим надо так работать. Надо об этом говорить, не бояться, не обижать никого, но надо четко проводить расследования. Есть еще и глобальные расследовательские организации, которые также могут это делать, говорить, выступать с инициативами по ограниченным санкциям, или контрсанкциям против тех или иных компаний.

Но главное – создать масштабное моральное осуждение. Такое, как и было в начале, где-то до середины войны. Когда многим даже слово "Россия" было достаточно некомфортно произносить. Сейчас все уже привыкли к тому, что в Восточной Европе два года идет война.

"Ну, хорошо, идет. Украина – молодец, борется со страной, о которой мы вчера боялись даже подумать". Однако надо, чтобы мы все же вернулись к этой концепции, что слово "Россия" – это крайне негативное коннотационное слово.

Путин не оставил идею оккупировать Молдову полностью

Сейчас хотелось бы видеть больше действий от наших партнеров, а не только громких заявлений. Например, Молдова не пустит российскую делегацию для личного участия в конференции по линии ООН, которая будет проходить с 14 по 17 мая. Это достойный пример, на который могли бы равняться и другие страны. Россиянам позволят выступить онлайн, но по крайней мере им четко указали, что их не хотят видеть.

Молдова – это огромная зона риска. Россия заинтересована в том, чтобы в Кишиневе было свергнуто правительство Майи Санду и вернулись пророссийские политики, которые имели бы безусловное влияние на политику страны.

Кремль хочет дестабилизировать Молдову. Россия постоянно провоцирует странные уличные протесты, актуализирует агрессивные выступления представителей непризнанного Приднестровья и тому подобное. Все это абсолютно точно укладывается в концепцию "подстрекать Молдову, получить еще одну нестабильную республику и взять ее под контроль".

Россияне хотели бы зайти военным путем, устроив южный коридор через Одессу. То есть, сначала захватить Одессу, дальше зайти на Приднестровье и уже оттуда оккупировать Молдову. Это не получилось, но они не оставили свои намерения и работают там.

По моему мнению, сегодня Молдова понимает гораздо острее проблематики, которые возникают в результате толерирования присутствия пророссийских партий в молдавской политической среде. Важно, физически ограничивать присутствие россиян, например, депортировать одного из представителей российского посольства, который организовывал эти "выборы" президента России в непризнанном анклаве Приднестровья.



Президент Молдовы Майя Санду / Getty Images

По моему мнению, надо четко принять концепцию, которая состоит из трех важных пунктов:

оружие для Украины в полном объеме, независимо от его вида. Если мы говорим о дальнобойных ракетах, то они должны быть на поле боя. Подчеркну, что Украина имеет право уничтожать всю инфраструктуру, которая обеспечивает ведение агрессивной войны Россией. В то же время страна-агрессор не имеет никакого юридического права атаковать крылатыми ракетами мирные города;

действенный аудит санкций и более жесткий подход к ним. Россию надо выгнать со всех рынков и не давать возможность получать ресурсы;

изоляция России. Не может, например, субъект Сергей Лавров приезжать в столицу Северной Македонии на конференцию по безопасности контуров Европы, которую проводили ОБСЕ.

Это же какая-то клоунада. Как это агрессор, который обнуляет международное право и контур безопасности в Европе, приезжает на саммит, где речь идет о том, как эта безопасность должна выглядеть. Вы издеваетесь? Вы говорите, мол, смотрите, приехал агрессор, который уничтожил эту безопасность, мы сейчас с ним обсудим, как она должна выглядеть.

Россия хочет доминировать в Европе. По моему мнению, если мы хотим эффективно идти к финалу войны, то надо изолировать Россию. То есть, приостановить членство, а сегодня для этого даже есть юридические основания. Ведь ОБСЕ и ПАСЕ признали, что изменения в конституции, которые Владимир Путин вносил еще в 2021 году, – незаконны.

Юридическая процедура нарушена и на территории России даже нет законно проведенных выборов. Я уже даже не беру во внимание то, что это безальтернативные, бесконкурентные, непроцедурные "выборы". Даже нет возможности юридически их признать и не только на оккупированных территориях, а вообще по всей России.

На основании юридического пакта, нелегитимности Владимира Путина и органов власти, которые глава Кремля дальше продолжает формировать, тогда приостанавливается членство России. И точно нельзя делать то, что делает, например, Международный олимпийский комитет, когда приглашает российских спортсменов под нейтральным флагом.

Скажите, пожалуйста, что такое нейтральный флаг? То есть, все вокруг "не будут понимать", что это гражданин России с такой-то фамилией, что он занимается промоушеном войны. Это будет непонятно как-то? Как только будет сказано, что выступают спортсмены с нейтральным статусом, то это еще дополнительно информационно будет подтверждать, что выступают именно спортсмены из России или Беларуси.

Об участии России в Олимпийских играх-2024

У российских пропагандистов от олимпийских игр немного рвет крышу. Пропагандистка Юлия Лозанова в агонии сказала, что российские спортсмены должны вообще отказаться от участия в соревнованиях. Мол, спортсмены страны-агрессора не должны под нейтральным белым флагом представлять свою страну, поэтому должны выходить на арену с гордо поднятой головой и только под гимн России и с флагом.

Я хочу, чтобы мы с вами были объективными. Россияне очень заинтересованы в том, чтобы в любом статусе Россия присутствовала на соревнованиях. Это для них очень важно.

Россияне в своих примитивных пропагандистских программах, рассчитанных на внутренний рынок, будут буянить и говорить, что мясник должен выйти под гимн страны-агрессора. Однако, с точки зрения государственной политики оккупанты крайне заинтересованы в присутствии где угодно и в любом статусе.

Во-первых, граждане России убивают репутацию МОК. Во-вторых, вносят непонимание как раз таки в страны нейтрального статуса, например, страны Глобального Юга, которые не анализируют, что происходит на востоке Европы.

Эти страны будут думать, что Россию ограничивают в правах и оскорбляют, забрав флаг на соревнованиях. Поэтому захотят поддержать страну-агрессора. Мол, "золотой миллиард" хочет унизить Россию, которая не хочет подчиняться правилам стран демократии.

Это наоборот будет легитимизировать Россию, которая имеет право себя вести, как ведет. Поэтому россияне очень заинтересованы в присутствии на любых мероприятиях. Где угодно, как угодно, белый флаг – все что угодно, чтобы Россия могла сказать: "смотрите, мы все равно воюем за свое право убивать граждан другой страны".

Все, что они делают на пропагандистских каналах оторвано от реальности. Потому что российские власти хотят держать в подавленном состоянии свой внутренний рынок, чтобы вообще не было никаких вопросов.



Олимпийские игры-2024 состоятся летом в Париже / Getty Images

Международные организации имеют юридические основания как минимум не пускать Сергея Лаврова и Василия Небензю на выступления. Так же Международный олимпийский комитет, если бы хотел, то мог бы вообще запретить представителям из России и Беларуси появляться на спортивной международной арене. Почему так происходит?

Здесь все вместе. Я просто задам вам вопрос. Почему человека, который сидит за тысячи километров от Украины, которому вообще не болит, что здесь происходит, но который комфортно себя чувствует, получая деньги от "Газпрома" в международную федерацию того или иного вида спорта, должны обходить наши проблемы?

Он наоборот хочет себе получать дальше эти донаты, ездить по ресторанам, выпивать с российским олигархом, который будет дополнительно донатить на программы поддержки молодежного спорта и тому подобное.

Надо понимать, что мир очень циничный. Есть консервативность мышления, интеллектуальный инфантилизм, который присущ глобальному политическому процессу, абсолютное отсутствие симпатии у многих людей, огромный пласт коррупции различного типа, заинтересованности в том, что многие люди, которые принадлежат к международным институтам, интегрированы в проекты, которые финансируются Россией. Это такая огромная мафиозная паутина.

Что такое был "русский мир"? Россияне же абсолютно сознательно заходили во многие страны с различными программами гуманитарными, культурными, информационными, дипломатическими, отраслевыми, спортивными и тому подобное. Российской коррупцией пропитано огромное количество чиновников номенклатуры различных глобальных институтов.

Например, вы – абсолютно средний серый человек, который не имеет никаких способностей, но сделали карьеру благодаря тому, что Россия вас где-то подтягивает и дает возможность. Благодаря этой карьере вы получили совсем другой публичный статус и вес с точки зрения влияния на определенные процессы. Кроме того, вы получили совсем другой материальный статус. Вы могли зарабатывать в месяц 3 – 5 тысяч евро, а благодаря России зарабатываете дополнительно 150 тысяч евро.

Скажите, пожалуйста, так почему вы должны поддерживать Украину? Можем мы этих людей в чем-то обвинить? Нет, потому что все будет легально и правильно юридически оформлено. Однако они будут максимально тормозить все необходимое в рамках процедуры поддержки Украины.

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С другой стороны, не забывайте, что демократии – это долгие дискуссии, ведь бюрократии очень много. Решения принимаются коллективно. Это не авторитарные страны, где решение о нападении на Украину принимал субъект Владимир Путин.

Сегодня россияне опять же не ставят вопрос, потому что Владимир Путин говорит, что их уже не подавляют, они имеют определенные гарантии неприкосновенности и тому подобное. Мол, мы пересидим это мероприятие, они рано или поздно сломаются. Они уже начали меньше давать оружия Украине, постоянно публикуют эти депрессивные тексты, что Украина не выстоит. То есть, мы два года воюем, а они сегодня – после двух лет войны против России, публикуют, что Украина не имеет ресурсов выстоять в этой войне.

Российские спортсмены приедут и скажут, что за Россию, а их подавляют. В то же время они все равно с высоко поднятой головой и белым флагом. Когда мы говорим об Олимпиаде, то должен быть белый флаг, на котором будет трафаретно прописано "Россия – страна-агрессор, которая имеет право безнаказанно убивать людей любой другой страны". Все будут отворачиваться и делать вид, что не видят этого, там просто белый флаг.