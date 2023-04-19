"До Зеленского очевидно не дотягивает": Путин в очередной раз опозорился со своими турне

В Кремле 18 апреля сообщили, что Владимир Путин отправился с визитом на временно оккупированные территории Луганской и Херсонской областей. Однако в смысле политического значения, да и во всех остальных, это турне оказалось совершенно провальным.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что сравнивая поездки Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, можно увидеть разительную разницу между их действиями и тем, что за ними стоит.

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Подобные поездки президента страны-агрессорки вызывают сомнения, ведь, с одной стороны, он садится от послов европейских стран в 15-20 метрах, а с другой, начинает жать руки и общаться с обычнимы людьми.

Однако настоящий Путин или нет – даже не самое главное в этой истории, заметил Жирнов.

Безусловно, это была попытка коммуникации, попытка кремлевского пиара, попытка ответить в частности ее на нашу критику. В частности, на то, что главный публичной политик в России – это Евгений Пригожин,

– добавил говорящий.

Провальный тур

По словам бывшего сотрудника российской разведки, турне Путина оказалось провальным, ведь теперь, когда Путин появляется в медийном пространстве, никого не интересует, что он делает, все задают вопрос, он это или не он.

Во-первых, он своими действиями заставил всех сомневаться, что может вообще сделать что-нибудь конструктивное.

Во-вторых, можно увидеть, что Путин появился в 150 километрах от фронта якобы в каком-то штабе, тогда как Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, что в 5 километрах от линии фронта.

Видно было, что президент Зеленский общается с реальными людьми, чтобы их поддержать на фронте, а Путин ездит пиариться для общения с генералами. Грубо говоря, для того чтобы сделать то, что он сделал в этом штабе, не стоило ехать в штаб,

– подчеркнул Жирнов.

Он отметил, что есть целые аналитические разборы, почему эта якобы поездка Путина на временно оккупированной территории не соответствует реальности. Самая яркая история с иконой, которую он якобы подарил военным, чтобы поздравить с Пасхой. В это время он говорит, что "скоро будет Пасха", а говорит это 18 апреля.

Жирнов заметил интересные моменты в Путинском турне: смотреть видео

Был ли настоящий Путин с Собяниным

Интересно, что раньше в сети появилось видео, как Путин 16 апреля якобы пришел на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Жирнов подчеркнул, что некоторые моменты на этом видео указывают на его неправдивость, возможно, даже его силуэт был снят на хромакей.

На это указывает неестественно большое расстояние между Путиным и Собяниным, а также момент съемки храма, где должен стоять Путин, который был на предыдущем кадре, но уже на следующем его там не оказалось.

Что известно о визите Путина на временно оккупированные территории Украины