"Надо обещать стиралку или туалет": Путин тщетно мотивирует армию на оккупированных территориях

Без предварительных объявлений в СМИ Владимир Путин отправился с визитом на временно оккупированные территории Херсона и Луганщины. Такое заявление 18 апреля было сделано в Кремле.

Однако подобные методы мотивации русской армии абсолютно безрезультативны. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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"Такое ощущение, что это своеобразный прощальный тур Путина. Он уехал в Крым попрощался, теперь он с солдатами попрощался. Все это выглядит очень печально, хотя наверняка цель наоборот – вдохновить войска", – прокомментировал Рашкин.

Настоящий Путин или ложный?

Россияне видят, что Президент Украины ездит на передовые позиции бойцов, вручает ордена, поэтому Путину тоже нужно было явиться где-нибудь. Но для Путина лгать – это как дышать, заметил Рашкин, ложь является неотъемлемой частью российских властей. Именно поэтому пришлось соврать о дате, ведь на одном из видео Путин говорит, что "будет Пасха", однако визит прошел уже 18 апреля.

Общественный деятель предположил, что с послами, которых держали на расстоянии, опираясь якобы на какие-то санитарные нормы, был настоящий Путин, а Путин, давит руки другим людям и общается с ними, возможно, ненастоящий.

Но с другой стороны, возникает вопрос, насколько это вообще важно, потому что сбросить нужно не двойника, избавиться нужно от любого Путина,

– добавил говорящий.

Рашкин прокомментировал визит Путина на оккупированные территории: смотреть видео

Методы мотивации россиян

Политик считает, что сейчас Россия привлекает любые способы оттянуть украинское контрнаступление или противостоять ему. Однако русская армия не строится на боевом настроении солдат, она строится на заградительных отрядах и на том, что людей гонят на верную смерть.

То, что может вдохновить людей в свободном обществе, в принципе не может вдохновить воюющих за свой концлагерь рабов. Наверное, Путину стоило приехать и пообещать им по стиральной машине или по туалету. Что-то типа того, что их, возможно, действительно волнует,

– иронически заметил Рашкин.

Что известно о визите Путина на оккупированные территории Украины