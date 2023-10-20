Россияне заявили, что Путин снова посетил "штаб СВО" в Ростове

Российский президент Владимир Путин, вероятно, посетил штаб так называемой "специальной военной операции". Он расположен в Ростове-на-Дону.

Визит Путина прошел 19 октября. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове

По данным росСМИ, российский диктатор якобы посетил штаб так называемой "специальной военной операции" в Ростове-на-Дону. Оттуда якобы вражеские генералы "управляют" войной в Украине.

Отмечается, что о положении дел с так называемой "специальной военной операцией" Путину доложил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Кроме того, также диктатор обсудил "важные вопросы" войны с представителями высшего руководства минобороны.

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Напомним, что 16 декабря прошлого года Владимир Путин посетил объединенный штаб так называемой "специальной военной операции". Цель президента была показать коллективную ответственность за поражение в войне.

Сообщалось, что Путин хотел послушать предложения по следующим шагам "специальной военной операции".

По мнению экспертов, этой встречей Путин преследовал цель продемонстрировать коллективную ответственность за войну против Украины.

Аналитики из американского Института изучения войны объяснили, для чего Путин посетил штаб. Они считают, что соответствующий публичный жест – попытка реабилитировать имидж не только самого Путина, но и минобороны России.

Путин якобы побывал в этом штабе российской армии уже в четвертый раз. Ранее он прилетал туда в декабре 2022 года, а также в марте и августе 2023-го.