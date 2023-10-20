Россияне заявили, что Путин снова посетил "штаб СВО" в Ростове
Российский президент Владимир Путин, вероятно, посетил штаб так называемой "специальной военной операции". Он расположен в Ростове-на-Дону.
Визит Путина прошел 19 октября. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Хочет снять с себя ответственность: в разведке объяснили, для чего Путин посещал "штаб СВО"
Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове
По данным росСМИ, российский диктатор якобы посетил штаб так называемой "специальной военной операции" в Ростове-на-Дону. Оттуда якобы вражеские генералы "управляют" войной в Украине.
Отмечается, что о положении дел с так называемой "специальной военной операцией" Путину доложил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.
Кроме того, также диктатор обсудил "важные вопросы" войны с представителями высшего руководства минобороны.Обратите внимание! Путин якобы побывал в этом штабе российской армии уже в четвертый раз. Ранее он прилетал туда в декабре 2022 года, а также в марте и августе 2023-го.
Путин в Ростове: смотрите видео
Другие подобные визиты Путина
- Напомним, что 16 декабря прошлого года Владимир Путин посетил объединенный штаб так называемой "специальной военной операции". Цель президента была показать коллективную ответственность за поражение в войне.
- Сообщалось, что Путин хотел послушать предложения по следующим шагам "специальной военной операции".
- По мнению экспертов, этой встречей Путин преследовал цель продемонстрировать коллективную ответственность за войну против Украины.
- Аналитики из американского Института изучения войны объяснили, для чего Путин посетил штаб. Они считают, что соответствующий публичный жест – попытка реабилитировать имидж не только самого Путина, но и минобороны России.