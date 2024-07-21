Считаю его опасным, – Зеленский назвал Путина "прагматичным убийцей"

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин изо всех сил пытается удержать власть. Он также назвал кремлевского диктатора "прагматичным убийцей".

По словам Зеленского, даже если человек хочет удержать свою власть, надо научиться делать это без жертв. Президент Украины сказал об этом в новом интервью во время визита в Великобританию.

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Путин – прагматичный убийца

Зеленский заявил, что не считает Путина очень умным. Однако, по словам украинского лидера, Путин является безжалостным, что делает его опасным.

Он (Путин, – 24 Канал) очень любит власть, и это не очень разумно. Это примитивно – цепляться всем, чем ты можешь. Он цепляется количеством замученных людей в Украине, а до этого была Чечня, была Грузия, Абхазия и много разных конфликтов. Массовые убийства, пытки ради того, чтобы держаться при власти...

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин ничего не выполняет собственными руками, а дает приказы. Однако это не освобождает его от ответственности.

Я не считаю, что у убийц есть какие-то особенности. Это не про талант... Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть эмоциональные, а есть очень прагматичные. Я бы сказал, что он – прагматичный убийца,

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, в интервью Владимир Зеленский также рассказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.