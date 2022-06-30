Путин – это еще один Горбачев, он развалит Россию, как карточный дом, – Давидюк

Когда Швеция и Финляндия объявляли о вступлении в НАТО, Россия сразу же стала угрожать, в частности, ядерным ударом. Впрочем, сейчас она молчит, потому что способна только на пустые запугивания.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Россия умеет только разбрасываться бумажными драконами – запускает что-то большое, что бросает ужасную тень, а на самом деле – это всего лишь игрушка.

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Путин развалит Россию

Как отметил Давидюк, мир должен уже привыкнуть к тому, что страна-агрессор разбрасывается фейками. То есть, она сначала угрожает, а потом сдувается и молчит.

Советский Союз так угрожал, что аж распался в 1991 году. Где он сейчас? Путин – это еще один Горбачев, он развалит Россию, как карточный дом,

– заявил политолог.

По его словам, тогда за дело возьмутся этакие "рамзаны кадыровы" вместе китайцами и японцами и начнут отгрызать от России кусочек за кусочком. В то же время каждый будет получать не только территории и ресурсы, но и большое удовольствие от процесса.

Путина можно переиграть

Как отметил Давидюк, проблема Путина состоит в том, что он примитивен. То есть глава России изучил какие-то 3 книги истории, в которых сейчас живет.

Ему нужно не историю учить, а смотреть, что будет дальше. В то же время дальше его ждет катастрофа,

– подчеркнул политолог.

С одной стороны, Путин – это ужасный террорист и убийца, а с другой – это примитивное политическое существо, которое действительно очень легко можно переиграть. Мы понимаем его рефлексы, комплексы и амбиции.

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"Я уверен, что в долгосрочной перспективе Украина победит Россию. Это будет просто легендарная история, как в 10 раз меньшая страна развалила гигантскую империю и поставила на ней крест", – заявил Давыдюк.

Давидюк заявил, что Путин развалит Россию: смотрите видео



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