Был готов стать на колени в Пекине, – Подоляк сказал, чего Путин хочет сейчас добиться в войне

Российский президент фантазирует, что Украина будто бы уже сейчас склоняется к так называемым "переговорам". На самом деле переговоры очень нужны самому Путину.

Эту информацию 24 Каналу прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что заявление Путина о переговорах чрезвычайно сложно анализировать. Очевидно, что российский президент уже давно находится в каком-нибудь "иррациональном мире".

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Судя по всему, Путин либо не имеет доступа к объективной информации, либо у него действительно проблемы с восприятием мира.

Человек что-то придумывает, сам с собой воюет. Он же отодвигал границы НАТО от границ России. Отодвинули, безусловно, мы же с вами это видим. Он же провел демилитаризацию,

– заметил Подоляк.

Путин хочет капитуляции Украины

Как отметил Подоляк, Путин прекрасно понимает, при каких условиях Украина согласится на переговоры с Россией. Для этого захватчики должны уйти со всех временно оккупированных территорий. Тогда возможны определенные варианты. При существующих условиях Путину самому нужны эти переговоры.

Путин вымаливает их уже. Он практически готов был опуститься на колени в Пекине и сказать, что ему очень нужны переговоры. Хочешь их? Не вопрос. Выйди с территории Украины. Тогда будем искать условия, площадки. Но он не говорит о переговорах. Он говорит о капитуляции Украины,

– заметил Подоляк.

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Путину крайне важно по результатам так называемых переговоров остаться на оккупированных территориях и достроить там дополнительные эшелоны обороны. Потом он снизит интенсивность огня, чтобы нарастить производство снарядов, ракет и т.д.

Россия будет инвестировать в протестные настроения и миграционные кризисы в разных регионах, чтобы расшатать все, что касается поддержки Украины. Параллельно Кремль будет вкидывать много денег на дестабилизацию внутри нашего государства. После этого может начаться новый этап войны.

Если Украина не выиграет войну, то все, что мы видим на Ближнем Востоке и других регионах, будет постепенно трансформироваться в один большой процесс под названием "глобальная война". Это может быть вторая Холодная война или Третья мировая,

– подчеркнул Подоляк.

Путин в Китае: коротко