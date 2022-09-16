В ближайшее время путина могут убрать: в кремле уже к этому готовятся и составили план

В кремле уже готовятся к тому, как "убрать" в ближайшее время путина. В частности, на первом этапе могут объявить о его болезни, а затем "убрать" окончательно.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Ранее политолог Тарас Семенюк рассказал, что путина возбуждает империализм, и он хочет, чтобы Украина исчезла.

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Как "уберут" путина

Пионтковский отметил, что в ближайшее время пути могут "убрать". Правда, на его место придут такие же язычники, как путин, других в бункере нет. У Пионтковского есть информация из москвы от нескольких источников, как это произойдет.

Готовится первый "мягкий" вариант. Будет объявлено, что путин болен, и он временно прекращает исполнение своих обязанностей, пока он будет лечиться,

– заметил российский публицист.

Он продолжил, что в таком случае власть в свои руки примет совет безопасности – коллективный орган силовиков. Затем через 2 – 3 недели объявят, что путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе. Важно начать этот процесс устранения и он будет продолжаться.

Кадыров уже думает о постпутинской россии

По словам российского публициста, кадыров уже подал сигнал, что думает о постпутинской россии. Он не знает, что будет с ним, ведь его ненавидят силовики и за пределами Чечни его просто убьют. О подобных вещах думает и другая русская верхушка.

"Те люди, которые еще вчера думали о том, как им лучше уничтожить Украину, это отошло на второй план. Начнется огромное перераспределение собственности", — подчеркнул он.

Пионтковский добавил, что первыми мнениями этих людей после устранения путина будет не удержать Бурятию, Чечню и тому подобное, а сохранить свои миллиарды долларов.

Они поняли, что для этого нужно "мягко" отстранить путина и договориться о правилах игры, по крайней мере, на первом этапе после путина.

– подытожил он.

Пионтковский о том, что путина уже в ближайшее время могут "убрать": смотрите видео

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