Едва не наложил в штаны: эпическое видео с испуганным Путиным, летавшим на тренажере вертолета

Владимир Путин в лучших традициях пропаганды хочет быть везде первым. Если он не ездит на коне где-то по тайге, то летает на тренажере вертолета Ми-171А2. И этот полет ему удался на славу.

На ролике, выложенном пропагандистскими СМИ, можно увидеть яркую палитру из испуга, удивления и шока на лице Путина, передает 24 Канал. Летает на тренажере, а страха столько, будто его на фронт увезли.

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У страха глаза большие

Известно, что полет на тренажере вертолета Ми-171А2 Путин совершил во время своего визита в Улан-Удэ. Пропагандисты по всей красе показали нам эмоции президента России. Поскольку освещение не самое лучшее, то может даже показаться, что у него вместо лица маска. А может, нам и не кажется.

Испуганный Путин на тренажере вертолета: смотрите видео

Заметим, что в регионе он посещал авиазавод. К удивлению, диктатора из Кремля кто-то отважился спросить о проблемах, связанных с выполнением госзаказа. Ведь с ними сталкиваются на фоне того, что оборонительная отрасль переживает острый кадровый голод.

Путин, в традиционной манере, сказал какую-то чушь. По его словам, проблемы удается решать благодаря сложностям. Дальше прямая речь, потому что мы не можем понять, что он хотел этим сказать: "Если ничего не мешает, нужно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу".

Что известно о вертолете Ми-171А2 Это улучшенная версия военно-транспортного вертолета Ми-171А. Максимальная скорость этого вертолета – 280 километров в час. На наружном подвесе он может переносить грузы весом до 5 тонн. По состоянию на 12 февраля 2019 (имеющиеся открытые данные – 24 Канал), выпустили 8 таких вертолетов.

Источник: Википедия

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 300 вертолетов врага. Поэтому давайте напомним себе актуальные потери россиян.

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