В сбитии сепаратистами самолета Boeing 777 в 2014 году виноват лично диктатор Владимир Путин. Он напрямую общался с главарями квазиреспублик. Это подтверждают телефонные разговоры, активно распространяемые сетью.

Собственно, на одной из записей звонка луганского коллаборациониста Игоря Плотницкого президенту России можно услышать, что Путин обещает поддерживать сепаратистов. Очевидно, именно благодаря кремлевскому диктатору "ополченцы" получили от России знаменитые зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые поразили над Донецкой областью пассажирский самолет Boeing 777 17 июля 2014 года.

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Путин будет отвечать за сбитие самолета

В среду, 8 февраля, заместитель генерального прокурора Нидерландов Дигна ван Бутзелар констатировала, что расследование по этому делу окончено. Несмотря на заявления вражеских пропагандистов, в трагедии все же признали виновной именно Россию и ее руководство.

Как отметили расследователи, достаточно доказательств считать, что лично Путин удовлетворил просьбы террористов относительно передачи ЗРК "Бук". В то же время они опубликовали перехваченный телефонный разговор Путина с одним из главарей сепаратистов Плотницким.

Заметим, что эта запись датирована ноябрем 2017 года, и в ней не говорится конкретно о том, что Путин принял решение о предоставлении сепаратистам оружия. Однако, прослушав этот перехват, становится очевидным, что российский президент напрямую общался с лидерами квазиреспублик и способствовал тому, чтобы война на Донбассе с каждым годом только обострялась.

Игорь Венедиктович, добрый день. Как вы оцениваете военную ситуацию? Обострения нет,

– спрашивает Путин у террориста.

Перехвачен разговор Путина с Плотницким: слушайте отрывок

Кроме того, следует сказать, что в ходе этого диалога Путин подтверждает, что готов лично встретиться с сепаратистами. Это очередное доказательство того, что Кремль все эти годы не был заинтересован в мире и урегулировании конфликта. Собственно, лично презент все делал для того, чтобы ополченцы с 2014 года совершали террористические акты, в частности сбили Boeing 777.

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