Лукашенко и Путин создали совместное войско: в МВД оценили вероятность нападения из Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Однако это еще не означает, что белорусская армия войдет на территорию Украины.

Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, соответствующее заявление Лукашенко – своеобразный манёвр самопровозглашенного президента Беларуси.

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Оправданы ли возможные надежды оккупантов

Смирнов отметил, что российские военные, вторгшиеся в Украину 24 февраля, имели соответствующую подготовку и лучшее оснащение. Однако они не дошли до Киева.

Так на что можно сейчас надеяться – я вообще не понимаю!?,

– подчеркнул советник главы МВД.

К тому же, отметил он, с тех пор мы сделали несколько линий обороны, провели мобилизацию и подготовили большое количество наших воинов, которые проходили обучение, в частности в зарубежных странах. Также Украине предоставляют западное вооружение.

Смирнов прокомментировал вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси: смотрите видео

Какова вероятность нападения из Беларуси

Смирнов считает, что заявление Лукашенко о развертывании совместной с Россией региональной группировки является определенным маневром самопровозглашенного президента Беларуси, который не может сказать Путину "нет".

Но фактически вероятность вхождения с севера нашей страны чрезвычайно мала. И я ее не вижу,

– сказал он.

Советник главы МВД добавил, что это также подтверждает наша разведка и ее руководитель Кирилл Буданов, заявивший, что со стороны белорусов нет никаких угроз. Поэтому ответные слова Лукашенко и реальный процесс вхождения в войну – это две большие разницы.

Что известно о заявлениях Лукашенко по поводу войны