Путин и Лукашенко срочно встретятся после похищения Протасевича

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о встрече. Она состоится уже 28 мая 2021 года.

Детали встречи Лукашенко и Путина

Информацию о встрече президентов подтвердили в Кремле. Там отметили, что политики не будут подписывать совместных документов и заявлений по итогам разговора.

Интересно Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair

По словам Лукашенко, на повестке дня встречи – прежде всего экономика. Москва также не исключила, что самопровозглашенный президент проинформирует о состоянии белорусской экономики.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у России нет оснований, чтобы не доверять руководству Беларуси относительно заявлений о заминировании самолета Ryanair. Спикер также подчеркнул, что следует обеспечить задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге доступ в консульской и юридической защите.

Заметим, пока не известно, где именно состоится встреча политиков. Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко может приехать к Путину в Сочи. Кстати, это уже третья поездка белорусского диктатора в Россию с начала 2021 года.

Реакция России на задержание Протасевича

В Кремле отказались комментировать экстренную посадку самолета компании Ryanair в Беларуси и задержание активиста Романа Протасевича.

Депутат Европейского парламента и глава делегации по вопросам отношений с Беларусью Роберт Бедронь заявил, что к инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. На борту самолета, по его словам, были агенты КГБ.

На фоне международного скандала из-за задержания Протасевича, российское министерство иностранных дел пообещало Беларуси, что не "оставит ее в беде".

В то же время в Белом доме не считают, что Россия причастна к посадке самолета в Минске.