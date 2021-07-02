Путин и Макрон поговорили: глава Кремля пожаловался на Украину
Источник:пресс-служба Кремля
В Кремле сообщили, что состоялся разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Российская сторона в очередной раз обвинила Киев в якобы "деструктивных действиях" по Донбассу.
В Кремле говорят, что телефонный разговор состоялся по инициативе Франции. Владимир Путин в традиционном для России стиле заявил, что якобы из-за действий Украины "усилия фактически саботируют". Речь идет о Донбассе.
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Макрон и Путин поговорили о Донбассе
Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили и Украину.
В Кремле говорят, что лидеры государств высказались за активизацию переговорного процесса для реализации минских договоренностей. Однако Путин в очередной раз обратился к традиционной риторике.
Президент России отметил деструктивные действия Киева, по вине которого принимаются – в том числе в нормандском формате – усилия фактически саботируют,
– заявили в Кремле.
Там также отметили, что якобы акцентировали необходимость того, чтобы украинская власть вступила в "прямой диалог" с так называемыми самопровозглашёнными "республиками" на оккупированной Россией части Донбасса. Более того, чтобы Киев установил "особый статус Донбасса". В Кремле считают, что такими якобы являются обязательства Украины.Обратите внимание! Недавно канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС президента России Владимира Путина. Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал такое предложение. Одна в ЕС не поддержали замысел Меркель.
Минские договоренности: последние новости
- Минский формат не дает результатов из-за блокирования и неадекватных требований представителей страны-агрессора.
- В то же время выход из соглашений может сыграть на руку России, которая в таком случае обвинит Украину в нежелании достигать мира на Донбассе.
- Недавно Владимир Зеленский заявил, что договоренности и родились "едва живыми".
- Президент считает, что встреча с главой Кремля и его встреча с президентом США может предоставить другую адженду (повестку дня – 24 канал) в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать".