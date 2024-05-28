Ряд стран имеет свой взгляд на войну: мог ли Путин иметь договоренности о нападении на Украину

Владимир Зеленский предположил, что Владимир Путин вторгся в Украину после договоренностей с другими странами. В то же время некоторые государства продолжают помогать России обходить санкции.

Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что спецслужбы обладают соответствующей информацией и нужно дождаться более расширенной версии.

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Мог ли Путин договориться о нападении на Украину

Березовец отметил, что есть ряд стран, которые имеют особый взгляд и на российско-украинскую войну, и на то, как надо договариваться с Кремлем. Не секрет, что некоторые из них входят в НАТО и Евросоюз.

Он напомнил, что премьер Венгрии Виктор Орбан единственный среди лидеров ЕС и НАТО встречается с Путиным и делает вещи вопреки официальной согласованной политике остальных стран Альянса. Также он блокирует предоставление Украине помощи за счет российских замороженных активов.

Поэтому, кого имел в виду президент, знает он и спецслужбы,

– заявил офицер ВСУ.

Он считает, что стоит дождаться более конкретной информации, которая может появиться, в частности, и в западных изданиях, возможно, со ссылкой на анонимные источники. Но надо все же увидеть, кого конкретно имел в виду президент Украины.

Кто продолжает сотрудничество с Россией

Офицер ВСУ отметил, что Турция как страна НАТО помогала российскому бизнесу и ВПК избегать санкций, в частности, поставляла товары двойного назначения. Также некоторое время она была лазейкой для россиян, в частности, по продаже энергоносителей.

Однако, заметил он, после вмешательства правительства США такая практика в значительной степени прекратилась или была по крайней мере заморожена.

Но здесь важно отметить: доказательств того, что этому способствовали официальные власти Турции или президент этой страны, нет,

– сказал Березовец.

Речь, объяснил он, о сотрудничестве на уровне субъектов коммерческого предпринимательства.

Также есть и другие страны. Он напомнил, что в иранских "Шахедах", сбитых над Украиной, были запчасти более 10 западных стран, в частности, США, Великобритании, Польши и некоторых других наших партнеров.

Однако, отметил Березовец, точно речь идет не о помощи правительств этих стран, а о недобросовестных предпринимателях, которые продавали что-то россиянам через посредников.

Кроме того, к этому приложила руки Армения, а Казахстан очень активно помогает России, поставляя ей технологии двойного назначения из других стран.

Он добавил, что китайский бизнес в определенной степени помогал, но последний визит Путина в Пекин свидетельствует, что ему не удалось достичь прорывных договоренностей. Поэтому кремлевский диктатор полетел еще и в Узбекистан, чтобы попросить власти этой страны поспособствовать продаже российского газа.

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